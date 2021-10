Les mascaretes i la prevenció dels visitants a l’hora de guardar la distància de seguretat eren els únics senyals aquest migdia que la pandèmia encara és present. Aquest cap de setmana Solsona celebra la seva primera fira amb restriccions mínimes i per aquest motiu els bolets han aconseguit ser realment els protagonistes del Solsoterra, un certamen que fusiona tres fires en una i que aquest dissabte ha tingut èxit de participació.

Les parades de bolets són ubicades a la Plaça Major i aquest migdia era una de les atraccions dels visitants. Molts tenien curiositat, sobretot, pels rovellons i llenegues que hi havia a la venda. Algunes de les persones que passejaven pel centre històric de la capital solsonina eren de fora de la comarca, d’altres punts de la Catalunya Central i, fins i tot, de Barcelona, fet que satisfeia els venedors de bolets. Hi havia quatre paradistes a la plaça Major, però a places contigües del nucli històric hi havia artesans i més activitats que donaven ambient a la fira.

La mostra de cervesa se celebra a la plaça del Consell Comarcal, a on també hi havia un escenari on hi fan actuacions musicals, i al migdia també ha atret un nombrós públic per tastar les varietats artesanes que s’hi podien degustar. És un dels pocs llocs on hi ha control de l’aforament, però com que avui al migdia no s'ha arribat a la capacitat màxima, ningú ha hagut d’esperar ni fer cua. L’espectacle infantil que ha tingut lloc a la plaça del Palau Episcopal, amb les localitats gairebé plenes, era un altre senyal de normalitat.

«Estem contents perquè, tot i mantenir certs protocols, s’ha celebrat amb molta normalitat i hi ha hagut força moviment. Es notava que la gent que tenia ganes de participar-hi. No només a les fires que hi tenen lloc sinó en les xerrades que s’han fet, i en les que hi han assistit 50 persones», explica a Regió7 el tècnic de Fires del Consell Comarcal, Pere Obiols.

«Sabíem que hi havia el certamen i hem decidit venir a Solsona a veure els bolets que s’hi venen i l’ambient», explicaven Gemma Sánchez i Toni Canals, de Monistrol i Taradell respectivament. Per la seva banda, Toni Martínez preguntava als paradistes els preus dels bolets. «He vingut amb altres membres del casal, de Barcelona, del que soc membre».

Els paradistes de l’espai de productes ecològics celebren veure una fira que s’acosta a les d’abans de la pandèmia. «Amb l’Associació d’Usuaris d’Aloe Vera hi venim des de fa anys i molts ens esperen», deia Isabel Masip.