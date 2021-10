Sant Llorenç de Morunys continua millorant els seus índexs de reciclatge des que va implementar la recollida porta a porta al municipi l’any 2013, que va ser quan es van obtenir els millors resultats de reciclatge. Enguany, entre els mesos de gener i agost, el porta a porta del municipi de la vall de Lord ha obtingut una taxa de 65,92% de reciclatge, que, sumada als residus recollits a la deixalleria municipal, deixa el percentatge total en el 77,4%.

Aquesta xifra manté la tendència a l’alça del consistori, que va assolir el seu pitjor índex de reciclatge del porta a porta l’any 2018, amb el 50,88%. Ara, quatre anys després, l’índex ha augmentat en més de 15 punts.

El consistori piteu atribueix la millora dels resultats a les mesures implementades durant el 2020, com van ser la modificació dels horaris del punt d’emergència i la intensificació del control en aquest punt, però també destaca i agraeix l’esforç dels ciutadans per intentar reciclar de la millor manera possible i així augmentar l’índex de reciclatge del municipi.

L’aspecte negatiu del balanç del reciclatge que ha fet el consistori piteu és l’increment dels quilos de deixalles recollits, que enguany ha arribat al seu rècord, amb 310.460 quilos entre totes les fraccions. «Això ens ha de fer reflexionar i estudiar mesures per reduir-los», diu el consistori en el seu balanç apuntant a un consum més responsable per part de tots o a l’impuls des de l’Ajuntament de polítiques de reducció de residus com a algunes possibles solucions a aquesta problemàtica.

El consistori també agreix la millora que ha observat en el reciclatge dels habitatges de segona residència, tot i que apunta que «alguns encara continuen sense separar correctament els residus». En aquest sentit, l’alcalde piteu, Francesc Riu, apunta que són aquests infractors els que s’ha de perseguir.

Pel que fa a les diferents fraccions, el porta a porta de Sant Llorenç ha recollit enguany 40.460 quilos de cartró, 34.840 d’envasos, 81.980 d’orgànica i 105.820 quilos de rebuig. Pel que fa a la fracció de vidre es calcularà un cop acabi l’any 2021.