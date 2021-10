El Consell Comarcal del Solsonès fa una crida a les persones que van al bosc a buscar bolets perquè tinguin cura de l’entorn i respectin el medi natural i les activitats que s’hi desenvolupen. Josep Caelles, president per delegació del Consell, ha afirmat que “el Solsonès és una comarca on sempre hem rebut de grat als visitants, però hi ha uns mínims que s’han de respectar”.

Caelles lamenta les deixalles que es deixen escampades pels boscos del Solsonès i que es malmetin els filats dels tancats que molts ramaders tenen al medi natural, “hi ha certes actituds que no es poden tolerar, els nostres boscos i els nostres ramaders no es mereixen això”. Caelles entén que la gent vulgui gaudir de l’entorn de la comarca, però demana a totes aquelles persones que hi acudeixin que tinguin una actitud respectuosa amb l’entorn i que s’enduguin les deixalles que puguin generar.