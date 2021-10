La festa i la cervesa es convertiran en els elements protagonistes de la nova edició del Cap de Setmana Jove que Joventut Solsonina ha organitzat a la tarda i nit d’aquest dissabte. La Sala Polivalent acollirà la primera edició de l’Oktoberfest a Solsona. Després d’haver d’anul·lar la celebració del Cap de Setmana Jove que se sol celebrar el mes de juliol per les restriccions sanitàries que hi havia a Catalunya en aquell moment, Joventut Solsonina va decidir passar-la al cap de setmana de la Castanyada. Aprofitant aquestes dates, l’organització va aprofitar per posar en marxa una de les idees que tenien al cap des de feia uns anys, portar la tradicional festa alemanya de la cervesa a Solsona.

Des de les 7 i fins a les 12, a la barra de la Sala Polivalent es podran demanar cerveses que se serviran amb les tradicionals gerres d’un litre. Els 250 assistents podran seure a les taules que hi haurà repartides pel recinte per gaudir d’una vesprada de música amb DJ Monty i The Velcros. Després de la tarda de música i cervesa, es durà a terme el sopar del Cap de Setmana Jove i a partir de 2/4 d’1 de la matinada començaran els concerts a càrrec de La Quinta, La Traca i Devotion.

L’organització de la festa assegura que han apostat per l’Oktoberfest perquè era una idea que tenien pensat realitzar des de fa uns anys i tenen la intenció de mantenir-la de cara als propers anys. En els actes de la tarda i vespre hi haurà un aforament limitat de 250 persones, aforament que s’ampliarà de cara als concerts fins a arribar als 500, tot i que l’organització no descarta demanar a l’Ajuntament ampliar aquesta limitació si hi ha més demanda d’entrades de l’esperada.

Per poder entrar a la Sala Polivalent tant per l’Oktoberfest com pels concerts de la nit, Joventut Solsonina recorda que s’haurà de presentar el certificat covid i el DNI. A més, l’entrada només estarà permesa per majors de 16 anys. Ahir a les 8 de la tarda encara quedaven una quarantena d’entrades per l’Oktoberfest amb el concert inclòs, mentre que només per les actuacions musicals de la nit en quedaven encara gairebé 200.