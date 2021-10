Dos agents de la Policia Local de Solsona han rebut un reconeixement de la Regió Policial Central per la detenció realitzada el desembre de l’any passat en un intent d’homicidi. Els fets es van produir a l’edifici residencial aleshores ocupat del número 16 de la carretera de Manresa de la capital del Solsonès.

L’actuació va ser conjunta, de Policia Local i Mossos d’Esquadra, però en arribar al lloc els agents de la policia catalana, els dos efectius del cos municipal ja havien reduït i detingut l’agressor, un dels ocupes, que duia una arma blanca i intentava atacar una altra persona que vivia al mateix immoble.

Per aquest servei, els Mossos d’Esquadra van lliurar dijous passat una felicitació als dos agents solsonins en el marc de la celebració del Dia de les Esquadres, a Sant Fruitós de Bages. L’alcaldessa de Solsona, Judit Gisbert, celebra aquestes felicitacions, que “posen en valor la tasca de la nostra policia, potser mai prou reconeguda”.

Per al cap de la Policia Local, Josep Garcia, “cal agrair que en situacions molt compromeses per la seva integritat física, els agents estiguin disposats a arriscar-se per al conjunt de la ciutadania”. Garcia constata que, “afortunadament, a Solsona aquest tipus de serveis es produeixen en circumstàncies molt excepcionals”.