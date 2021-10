La republicana Isabel Roca i Guitart i César García i Sánchez, presentat a la llista de Junts per Solsona a les últimes eleccions municipals, prendran possessió del càrrec de regidors en el ple extraordinari de l’Ajuntament solsoní d’aquest dijous a les nou del vespre. Serà en la mateixa sessió en què es votarà la modificació d’ordenances fiscals i preus públics.

Isabel Roca (Solsona, 1970), número 8 a la candidatura d’ERC, tornarà al consistori després d’un breu període de pausa arran de la sortida de David Rodríguez. La seva primera etapa de regidora es va obrir el juny del 2011 i va allargar-se durant vuit anys, en el decurs dels quals va ser regidora de Governació i d’Educació. És llicenciada en Dret i treballa a l’àrea de facturació d’una empresa local, feina que compagina amb la pagesia. En l’àmbit associatiu, s’ha vinculat a entitats esportives, l’Òrfeó Nova Solsona, Òmnium Cultural i Càritas Arxiprestal.

Per la seva banda, César García (Corbera de Llobregat, 1962), que ocuparà la vacant de Xavier Torres al grup de Marc Barbens, s’ha dedicat principalment als sectors de la fusteria i la decoració i actualment és pensionista. Delegat local de l’AECC i cofundador de Fènix, ha mantingut un contacte continuat amb els Serveis Socials. També ha estat estretament vinculat al Carnaval de Solsona i la Colla Gegantera.

El ple d’aquest dijous començarà amb el nomenament dels dos nous regidors. A continuació, es votarà l’expedient de modificació d’ordenances fiscals i preus públics per a l’any que ve. La majoria de taxes es mantenen i s’introdueixen actualitzacions puntuals en nou ordenances, en alguns casos per la posada en funcionament de nous serveis. “Tot i la incògnita sobre què suposarà l’anul·lació d’una part de la llei sobre l’impost de la plusvàlua, a Solsona apostem per congelar les ordenances fiscals i no tocar impostos com l’IBI”, destaca el regidor d’Hisenda, Ramon Xandri.

Així, el preu de la recollida d’escombraries no variarà per als usuaris domèstics, s’actualitzarà per a l’hostaleria i el comerç i s’incrementarà per als supermercats. El preu per l’ocupació de la via pública amb terrasses es proposa que a partir d’ara reguli també aquells elements de mobiliari que no són taules i cadires. Pel que fa al cementiri municipal, s’hi afegeix el concepte d’ús del forn crematori per part d’altres ajuntaments i el preu de l’estrella artesana que les famílies poden encarregar per col·locar al nou espai per al dol perinatal. Així mateix, es fixen preus per a l’ús dels espais del nou tanatori municipal i a les piscines municipals es crea un abonament de temporada per a nedadors.

Nova edició, modificada, del “Jo compro a Solsona”

En aquesta mateixa sessió, la regidoria de Desenvolupament Local hi porta una nova convocatòria de subvencions per incentivar el consum al comerç local durant la campanya de Nadal. Es preveu destinar 36.000 euros a una segona edició de la iniciativa “Jo compro a Solsona”, però amb un plantejament modificat respecte de la primavera passada. Tothom podrà obtenir butlletes quan compri als establiments adherits que podran ser premiats amb vals de 20 o 50 euros i que caldrà bescanviar a Solsona fins al 26 de desembre. També hi haurà butlletes sense premi amb què es podrà entrar al sorteig de paquets de vals per valor de 500 o 1.000 euros.