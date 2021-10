El president de la Generalitat, Pere Aragonès, destaca la importància de transformar el país amb l'objectiu de lluitar contra el canvi climàtic a través d'una "aposta estratègica per la bioeconomia". Sobre aquesta lluita, Aragonès ha afirmat que "el futur o el fem o ens el faran" i en aquest sentit assenyala que les decisions s'han de prendre avui ja que "si les prenem l'any que ve, ja no hi serem a temps".

Ho ha assegurat en l'acte commemoratiu dels 25 anys del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) que ha tingut lloc aquest matí a la seu de l'ens, a Solsona. Aragonès també ha posat en valor la tasca del CTFC, de qui ha dit que la seva veina és "una contribució extraordinària" per transformar el país i mitigar el canvi climàtic. A més, el cap de l'executiu ha posat el CTFC com a exemple dels "grans actius" que té Catalunya en relació a la recerca i al coneixement i en aquest sentit ha dit que cal posar-los en valor "per aprendre’n, replicar-los i generar exemple en altres sectors econòmics i en altres zones del país". Pel que fa a la transformació del país cap a una economia verda, el cap de l'executiu ha apuntat que s'ha de fer des de la visió de la Catalunya sencera, és a dir, tenint en compte totes les realitats del territori i amb l'objectiu d'aconseguir un equilibri econòmic i ambiental.

Aragonés ha estat acompanyat de la consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC), Teresa Jordà, que també és la presidenta del CTFC. Jordà ha destacat els reptes que té Catalunya per endavant com el creixement demogràfic, el canvi climàtic o el sistema forestal i ha assegurat que s'han d'afrontar amb ambició. "Hem de transformar, no només gestionar", ha assegurat Jordà tot destacant, com Aragonès, que s'ha de fer des de la base de l'equilibri territorial. "Cal que les zones rurals siguin fonts de riquesa i ocupació per combatre el despoblament en totes les seves cares, i per fer-ho tenim una gran eina com és la bioeconomia", ha afirmat la consellera. Precisament la bioeconomia ha estat un dels aspectes que han coincidit en els diferents parlaments de l'acte. En aquest sentit Jordà ha assegurat que "la bioeconomia és futur" i que és i ha de ser una aposta ferma i estratègica de cara a la viabilitat i responsabilitat ambiental de les empreses.

Un repàs als últims 25 anys

El director del CTFC, Antoni Trasobares, ha fet una mirada enrere per destacar l'evolució del centre durant els seus primers 25 anys de vida. Trasobares ha anat any per any resseguint els canvis de la institució entre els que destaca l'inauguració de l'ens l'any 1996 a l'antic seminari de Solsona, l'incendi del 1998 que va afectar el Solsonès i arrel del qual es va reconèixer que calia invertir en ciència i coneixement per la prevenció i la gestió dels incendis, la inauguració de la seu actual a la finca Can Mascaró l'any 2008, els primers projectes europeus o la nova estratègia del centre creada el 2019 amb objectius pel 2025, entre molts altres. Trasobares ha recordat que "Catalunya és un país de boscos" i que "estem lluny de l'economia que ens permeti tenir els boscos en bones condicions".

En aquest sentit, el director de l'ens ha destacat dos dels projectes actuals que el CTFC té en marxa o iniciarà properament. Un és l'Estratègia de Bioeconomia 2030, liderada pel DACC i redactada pel mateix Departament, el CTFC i l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA). Aquesta estratègia té l'objectiu de millorar la competitivitat i la sostenibilitat del primer sector, afavorir la creació de llocs de treball, connectar actors de sectors molt allunyats i donar impuls a la generació de coneixement com a motor de canvi. La directora adjunta de recerca del CTFC, Roser Maneja, ha destacat els principals objectius de l'estratègia com promoure el creixement i desenvolupament sostenible de l’economia catalana mitjançant el foment de la producció de recursos biològics renovables de proximitat per avançar cap a una bioeconomia circular i mitigar així l’emergència climàtica.

L'altre projecte destacat del CTFC és FIRE-RES. Es tracta del projecte de referència de la Comissió europea en matèria d’incendis pels propers 4 anys, que estarà liderat pel CTFC. Aquest projecte, que és un dels projectes més importants que mai ha finançat la comissió europea amb un pressupost de 20 milions d’euros, es centra en nous models de gestió del territori per a la prevenció de grans incendis forestals a Europa, a través del desenvolupament i implementació de tecnologies innovadores per a aconseguir territoris resilients.

L'acte dels 25 anys del CTFC va finalitzar amb la visita d'Aragonès i Jordà a les instal·lacions del CTFC, amb especial atenció al laboratori on des de fa més de 20 anys es treballa en la certificació d’alzines inoculades amb tòfona i ha finalitzat amb una foto de grup amb bona part de la plantilla del CTFC que compta amb més d'un centenar de treballadors, més de la meitat dels quals són dones.