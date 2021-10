L'Ajuntament de Solsona no contempla perjudicar als propietaris que tenen pisos buits a Solsona amb un cobrament de l'IBI més elevat. El consistori ha aprovat la modificació de les ordenances fiscals i els preus públics, que són molt similars als que hi havia anteriorment. Tot i això, el debat entre el govern d'ERC i el grup de l'oposició ApS-CUP va estar marcat per la gestió dels habitatges buits de Solsona i per l'aplicació d'una tarifa progressiva a la ciutat.

La regidora cupaire, Pilar Viladrich, va posar en dubte que les ordenances proposades pel govern tinguin en compte la política d'esquerra i va posar com exemple que no contemplin apujar l'IBI als propietaris que tenen pisos buits a Solsona. "Sabem que no seria d'aplicació immediata, però podria estar inclòs en les ordenances", va assegurar Viladrich. El regidor d'Hisenda, Ramon Xandri, va dir que li agradaria "treure el caire polític" a aquesta mesura. Xandri va assegurar que el govern municipal no veu amb mals ulls aquesta iniciativa però "sempre que sigui legal i que es pugui aplicar". En aquest sentit Xandri va recordar que s'està pendent de l'aprovació de la nova llei d'habitatge i que els serveis tècnics han recomanat prudència en aquest sentit.

Sobre la tarificació progressiva, és a dir, que els que tenen menys ingressos hagin de pagar menys impostos i viceversa, Viladrich va dir que "és una llàstima" que el govern encara no contempli aplicar-la a la ciutat. "No s'està activant la política d'esquerra", va dir la portaveu d'ApS-CUP. Per la seva banda, Xandri va apuntar que "és molt difícil aplicar la tarificació progressiva de forma justa" i en aquest sentit els serveis tècnics també van demanar prudència.

Pel que fa a les ordenances aprovades, el regidor d'Hisenda va assegurar que "són moments difícils per prendre decisions" i va assegurar que l'objectiu és que la ciutadania no noti les conseqüències de, per exemple, les pèrdues que podria comportar la sentència d'anul·lació de l'impost de la plusvàlua. Respecte a la taxa per la recollida d'escombraries, es va adaptar a l'entrada del servei porta a porta. En aquest sentit, però, Xandri va assegurar que el primer any el servei tindrà un dèficit previst d'11.000 euros.

La modificació es va aprovar amb 6 vots a favor, d'ERC, i 6 en contra dels tres grups de l'oposició, però van tirar endavant pel vot de qualitat de l'alcaldessa, Judit Gisbert.