Tant el jutjat de pau de Súria com el de Solsona continuen donant llum verda al casament del bisbe emèrit de Solsona, Xavier Novell, i la seva parella, Sílvia Caballol. El termini d’exposició de la sol·licitud de matrimoni que la parella va presentar el passat 7 d’octubre ja ha finalitzat tant a Súria com a Solsona sense que s’hagi presentat cap al·legació ni cap impediment legal.

Tot i que la sol·licitud ja ha finalitzat el seu termini d’exposició pública, aquest procediment no quedarà enllestit fins que el document que estava publicat a Solsona arribi al jutjat de pau de Súria, que és des d’on s’està gestionant el matrimoni civil de la parella. En aquest sentit, fonts del jutjat solsoní han assegurat a Regió7 que el document s’enviarà dimarts a través del correu ordinari. Així, fins que no arribi el document a Súria el procediment no es podrà donar per complert.

Per altra banda, fonts del jutjat de pau de Súria, municipi d’origen de Caballol, asseguren que el casament no serà tan fugaç com es podia pensar en un principi per raons burocràtiques. Un cop finalitzat el procediment d’exposició pública de la sol·licitud de matrimoni, la parella haurà de presentar alguns expedients i documents més a Súria que, segons les fonts consultades, necessiten alguns dies de marge entre les seves presentacions corresponents.

Mentre que a les grans ciutats s’estan generant temps d’espera que poden superar l’any des que sol·licites casar-te pel civil fins a efectuar la cerimònia, en pobles més petits com és el cas de Súria, aquest termini es redueix. En el cas del poble bagenc, el jutjat de pau calcula que els terminis solen ser de prop de tres mesos, tot i que en ocasions s’acaba escurçant.

Durant els darrers dos dies diversos mitjans han publicat que l’actual parella de Novell, Sílvia Caballol, estaria embarassada i que, fins i tot, esperaria bessons. Aquest fet explicaria com ha gestionat l’encara bisbe la seva sortida de l’Església i la seva pressa per casar-se. Novell va renunciar per sorpresa al càrrec de bisbe de Solsona a finals d’agost sense desvelar-ne els motius i es va traslladar a Manresa, on encara resideix.