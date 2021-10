La Mancomunitat d’Abastament d’Aigües del Solsonès (MAAS) ha presentat un recurs contenciós administratiu contra l’Ajuntament de la Molsosa per reclamar-li una aportació econòmica de 20.000 euros relacionada amb unes obres. L’ens assegura que l’alcalde del municipi, Marià Torra, es va comprometre, en una sessió plenària de l’ens celebrada l’any 2015, a fer aquesta aportació.

Torra, que és el delegat de l’Ajuntament de la Molsosa a la MAAS, encara no ha pres possessió de la seva delegació en aquesta legislatura i, per tant, no ha assistit a cap de les sessions des de la constitució de l’entitat durant l’agost del 2019. «No participa en cap de les decisions que es prenen en els òrgans de govern de la MAAS, amb els greus perjudicis que això comporta per als veïns i veïnes de la Molsosa», assegura la Mancomunitat en un comunicat.

El president de la MAAS i alcalde de Lladurs, Daniel Rovira, assegura a Regió7 que durant tot aquest temps s’ha intentat contactar «per totes les vies possibles» amb Torra per intentar trobar una solució a aquest conflicte, però no hi ha hagut èxit. Rovira apunta que la totalitat dels veïns de la Molsosa són abonats de la MAAS i no entén que Torra se n’hagi desentès totalment i que no hi contribueixi econòmicament quan se li ha requerit. En aquest sentit, Rovira apunta que aquesta decisió podria ser deguda a una situació política relacionada amb la moció de censura a l’antic president, Joan Solà, que va prosperar l’any 2017.

Rovira reconeix que l’aportació dels municipis és voluntària i que, en aquest sentit, Solsona tampoc no la va dur a terme. El president apunta, però, que la diferència és que el batlle de la Molsosa s’hi va comprometre en sessió plenària i que la situació de Solsona és diferent ja que només una part de la seva població està abonada a la Mancomunitat. Tot i això, Rovira confia que Solsona torni a col·laborar econòmicament amb l’entitat per poder millorar el servei de cara al futur.

L’aportació econòmica que es reclama amb el recurs contenciós administratiu està relacionada amb l’obra que la MAAS va fer a la captació de Riulacó.