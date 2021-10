El bisbe emèrit de Solsona Xavier Novell, que aquest estiu va presentar la seva renúncia al càrrec i està tramitant casar-se pel civil amb l’escriptora Sílvia Caballol, desenvolupava «un paper secundari, encara que important», en els cursos que l’entitat Verdad y Libertad ofereix com a teràpies de conversió de l’homosexualitat.

Així ho assegura el president de l’associació «No és teràpia», Saúl Castro, que explica que hi ha almenys dues persones que van ser testimonis de la participació de Novell en aquestes teràpies.

Arran de la participació de Novell en un d’aquests itineraris «específic per a ell» el 2018, l’antic bisbe es va ocupar de derivar altres persones, en general homes, a Verdad y Libertad perquè seguissin aquest tipus de teràpia.

Segons l’Associació Cristiana de Lesbianes, Gais, Transsexuals i Bisexuals i l’Associació Espanyola contra les Teràpies de Conversió (No és teràpia), aquestes teràpies «són una amalgama de pràctiques» que tenen per objectiu modificar l’orientació sexual o la identitat de les persones que les segueixen, i proposen l’abstinència sexual. Castro ha explicat que l’associació «No és teràpia» està recaptant testimonis de possibles afectats per aquestes pràctiques a tot Espanya i que «estem en el pas previ a construir un cas» contra «els caps visibles de Verdad y Libertad». En canvi, no tenen «res específic contra Novell» perquè, encara que el seu paper en aquesta associació «era important, ha resultat secundari ja que segueixen actuant sense ell», ha considerat.

El president de «No és teràpia» constata, per la seva banda, que Novell es va sotmetre a aquestes teràpies de forma voluntària i que, «ara mateix, no es pot parlar que en sigui una víctima», encara que, més endavant, i si l’antic bisbe així ho sol·licita, es pugui dir que és un afectat més.