Les carbasses gegants van tornar a omplir la plaça de la Canal de Sant Llorenç de Morunys en una altra edició de la Fira d’Ous d’Euga, després que l’edició anterior no es pogués celebrar amb normalitat. Enguany al poble no hi va haver pràcticament cap aparcament buit i tots els actes van tenir molt seguiment, segons explica l’alcalde piteu, Francesc Riu.

El principal reclam de la fira, que coincideix amb la celebració del mercat de pagès, és el concurs de carbasses. En aquesta ocasió, la carbassa més grossa del concurs, per tant, la guanyadora d’un premi de 250 euros, pesava un total de 779,5 quilograms. El batlle piteu va explicar a Regió7 que de cara a les properes edicions s’estudiarà avançar la celebració de la fira ja que, en celebrar-se al final de la temporada de carbasses, moltes no hi arriben perquè es comencen a podrir abans. Això va fer que no hi hagués tants participants de fora de la vall, mentre que de participants locals n’hi va haver més.

Les carbasses també van ser protagonistes d’algunes de les parades que hi havia també a la plaça de la Canal en el marc del mercat de pagès, l’oportunitat que tenen els productors de la zona per donar a conèixer i vendre els seus productes. A part de les activitats al centre de la fira, es van organitzar diverses activitats paral·leles, algunes de les quals van haver de doblar sessions a causa de l’alta demanda dels assistents, tal com va explicar l’alcalde de Sant Llorenç de Morunys.

Tot i que la fira va poder recuperar pràcticament tota la normalitat, algun dels actes es va haver d’adaptar a la situació sanitària. Els gegants no van poder dur a terme la tradicional cercavila i es va adaptar realitzant una plantada per tal que, com a mínim, se’ls pogués veure. Per altra banda, tal com es va fer per la festa major, Sant Llorenç de Morunys va recuperar el tradicional ball de la coca sense limitacions relacionades amb les restriccions sanitàries.