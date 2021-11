El Consell Comarcal del Solsonès ja disposa del projecte d’ampliació del dipòsit controlat de residus no perillosos ubicat al Centre de Tractament de Residus de Clariana de Cardener. Aquesta ampliació ha de permetre que el dipòsit tingui una vida útil de 34 anys.

El Consell, ens encarregat de gestionar l’equipament des del 2018, està en converses amb l’Agència Catalana de Residus per tal d’aconseguir el finançament necessari per dur a terme l’obra. El projecte, que sortirà a concurs un cop s’obtingui el finançament necessari, té un pressupost estimat de gairebé tres milions d’euros.

L’estudi, redactat per l’enginyeria Colomer-Rifà SLP, pretén ampliar la vida del vas actual, ja que, segons el Consell, li queda entre mig any i un any de vida útil. Aquest fet fa necessari la seva ampliació per tal de poder gestionar els residus de la comarca correctament.

L’ampliació del dipòsit actual preveu que pugui ocupar 304.747 m3 i es dividirà en tres subfases més la clausura, que seran consecutives i quedaran sobreposades entre elles. Cadascuna d’aquestes fases estarà separada pels corresponents períodes d’explotació. En aquest sentit, un cop acabi l’última fase de l’ampliació, s’ocuparà una superfície de 41.927 m2 .

La zona on s’ampliarà el vas està situada al sud-est del vas que funciona en l’actualitat i, en la seva primera fase d’explotació tindrà forma d’essa invertida. Posteriorment s’ampliarà cap al centre del recinte, agafant terreny del dipòsit actual.

El Centre de Tractament de Residus del Solsonès dona servei actualment als 15 municipis de la comarca del Solsonès i al municipi de Cardona (Bages), i es gestionen la fracció resta i orgànica dels residus municipals, fangs provinents de depuradora i residus industrials assimilables, que es generen dins d’aquests àmbit territorial. A més, es tracta d’una instal·lació singular, pel que fa a la seva concepció i funcionament per l’aplicació d’un pretractament previ a la deposició definitiva dels residus.