Combatre la invisibilitat de les dones en els camps científic i tecnològic i reconèixer-ne les aportacions és un dels objectius de l’exposició itinerant “Dones de ciència”, que ha arribat a la Biblioteca Carles Morató de Solsona. És una instal·lació de l’Institut Català de les Dones ampliada a la capital del Solsonès amb una mostra de sis solsonines. Es podrà visitar fins al 30 de novembre.

La física Juliana Morell; la metgessa Maria Elena Maseras; la naturalista Àngels Ferrer; la matemàtica Maria Capdevila i la botànica Montserrat Garriga són algunes de les figures catalanes d’entre els segles XVI i XX que formen part de l’exposició. Elles compartiran espai amb algunes dones científiques solsonines actuals que expliquen la seva trajectòria: la viròloga Rosa Maria Pintó; l’analista clínica Mireia Moreno; la sismòloga Sara Figueras; la biomèdica Natàlia Pujol, la física i astrofísica Marta Puig i l’enginyera aeronàutica Neus Colell.

La Biblioteca Carles Morató, Solsona FM i el Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) del Consell Comarcal han col·laborat per complementar l’exposició amb accent solsoní. No es tracta d’un catàleg exhaustiu, ja que hi ha moltes més dones a Solsona que es dediquen a la ciència i la tecnologia, sinó “una petita representació de solsonines de ciència amb professions variades, poc conegudes o curioses”, apunta la directora de la biblioteca, Ester Barniol.

Veus solsonines

Cadascuna d’elles disposa d’un plafó explicatiu des d’on també es pot escoltar, a partir d’un codi QR, un podcast personalitzat amb una breu entrevista realitzada per l’emissora de ràdio solsonina –publicat també a l’apartat de podcasts de solsonafm.cat. Al mateix web hi ha disponible el programa del ”Racó literari” dedicat a aquestes dones i, properament, en parlarà l’espai “La Falguera”. Es tracta de posar la lupa i el micròfon a aquelles veus que la història ha tendit a silenciar per tal d’avançar en l’autèntica igualtat de gènere en els mons científic i tecnològic i evitar perdre valuoses dones en aquests àmbits en les properes generacions.