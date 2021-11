La previsió de l’Ajuntament de Solsona és que els alumnes de l’escola El Vinyet es traslladin a les seves noves instal·lacions durant el segon trimestre del curs escolar, ja que les obres de l’escola es troben en la seva fase final. Tot i això, el principal grup a l’oposició, Junts, critica que tot i que és un projecte que ve d’anys enrere i que queden poques setmanes per estrenar la nova escola, encara no s’hagi definit com seran els accessos del centre ni com quedarà definit l’entorn del mateix.

El portaveu de Junts, Marc Barbens, assegura a Regió7 que «el govern va tard» i lamenta que el fet que encara no es tingui clar com seran els accessos del Vinyet fa que s’estudiïn mesures provisionals que es podrien haver estalviat si s’hagués definit com havia de ser l’entorn de l’escola amb tot el temps que fa que es sabia com seria l’escola i on estaria situada.

Una de les actuacions que es planteja és la construcció d’una rotonda a l’actual encreuament entre l’avinguda Sant Bartomeu i la carretera del sector de la Cabana del Geli en direcció al càmping. En aquest sentit, la recent alcaldessa de Solsona i regidora d’Educació des de l’inici de la legislatura, Judit Gisbert, va assegurar en el darrer ple extraordinari que la construcció de la rotonda no depèn de l’Ajuntament ja que la via és propietat de la Diputació i que, per tant, no tenen el control en aquest sentit. Barbens, però, apunta que el consistori de Solsona hauria d’haver vetllat més per assegurar la construcció d’aquesta rotonda abans que es dugués a terme el trasllat a la nova escola.

Actualment l’Ajuntament de Solsona encara està definint els accessos del nou equipament tot i que es preveu que s’estreni al voltant de les festes nadalenques. En aquest sentit, a més de la construcció de la rotonda s’està plantejant fer passar els vehicles que surtin de l’escola pel carrer del Drac, un camí d’ús per a vianants que actualment molts solsonins utilitzen per anar a caminar o anar fins al cementiri municipal.

La construcció de l’escola del Vinyet ve d’anys enrere. L’any 2012 el consistori solsoní va fer les primeres actuacions dirigides a les obres del nou equipament. Després de diversos entrebancs, la constructora Vilà i Vilà va encarregar-se a finals d’estiu de l’any passat d’unes obres ja iniciades que es preveuen culminar en les properes setmanes.