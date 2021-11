El casament civil de l’encara bisbe, Xavier Novell, i la seva parella l’escriptora i psicòloga surienca, Sílvia Caballol, encara haurà d’esperar una mica més. El jutge de pau de Súria, encarregat de realitzar els procediments legals perquè el matrimoni tiri endavant, explica que encara s’han de tramitar quatre documents que tenen un marge obligatori de temps entre ells, el que suposarà un termini superior a una setmana, com a mínim, perquè finalment es dugui a terme la celebració del matrimoni. En tot cas, assegura que encara no s’ha establert cap data ni hora.

Ara el procediment es troba a l’espera que el registre civil de Súria rebi l’edicte de la sol·licitud de matrimoni que es va retirar de Solsona el passat divendres. Posteriorment, s’hauran de tramitar quatre documents: La interlocutòria, que serveix per autoritzar la celebració del matrimoni; la notificació, que informa la parella de la resolució de la interlocutòria; la diligència, que acredita que no existeix cap impugnació per poder celebrar el matrimoni, i finalment, la previsió, que és el document on es fixa el dia i l’hora per la celebració.

El jutge de pau de Súria assegura no haver vist a la parella al jutjat i afirma que els tràmits ja realitzats s’han fet a través de la secretària, que resulta que és la cunyada de Caballol. Sí, però, que ha vist a la mare de l’escriptora que sí que ha hagut d’acudir al registre civil per un dels tràmits ja realitzats.

Els tràmits per dur a terme el casament del bisbe emèrit i la surienca coincideixen amb els rumors i les informacions d’alguns mitjans que asseguren que Caballol estaria embarassada i que esperaria bessons.