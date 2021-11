A diferència del servei de teleassistència bàsica, que té cobertura dins l’habitatge de la persona i que consisteix en un braçalet o penjoll connectats per via telefònica a una central receptora, el servei de teleassistència mòbil està destinat a persones que busquen seguretat i tranquil·litat fora de casa. Destaca, a diferència de l’anterior, per disposar d’un localitzador GPS i per disposar de la delimitació d’una zona de seguretat i del seguiment de l’usuari, raons per les quals es considera un aparell indicat per a zones rurals i també per a persones amb problemes de demència. De fet, l'any passat el van utilitzar 238 persones.

Una d'elles és el Manolo, de 83 anys. Des de fa més de quatre anys no es separa d’un dispositiu de teleassistència mòbil que llueix al canell esquerre “és igual que un rellotge”, diu. De caràcter obert i xerraire, explica que té una salut fràgil: “he tingut dos infarts i visc sol”. Si té algun problema de salut, solament ha de prémer un botó. Al cap de pocs instants, la veu d’una professional respon a la trucada per tal de, si és necessari, prestar auxili.

L’aparell de teleassistència suposa una millora important de cara a les persones que viuen soles, ja sigui en habitatges urbans, com en un entorn rural; es senten més acompanyats i garanteix que puguin estar atesos més ràpidament en cas de necessitat. L’aparell de teleassistència mòbil té un cost de 10 euros mensuals per usuari.

El servei de terminals perifèrics de seguretat és una altra modalitat de servei molt desconeguda. Els més habituals són detectors de fum, gas i de moviment per persones que viuen soles. Donen molta seguretat a les persones que viuen soles i als seus familiars, s’activa una alarma en cas de detectar per exemple una fuita de gas a la cuina que pot ser ocasionada per un oblit de no apagar un fogó. Els perifèrics depenen d’un terminal fix de teleassistència.