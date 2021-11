El conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, ha estat l'encarregat de cloure aquest dijous la primera Trobada Descobrir al Santuari del Miracle, a Riner on ha destacat la importància de la nova llei de Turisme de Catalunya, una iniciativa impulsada pel Govern per renovar de manera integral la normativa actual. Torrent ha dit que serà una llei que s'abordarà de manera consensuada amb el sector i que ha de dibuixar un model "responsable" del turisme. En aquest sentit, ha dit que es treballa amb un model "innovador, sostenible i regeneratiu". D'altra banda, el titular d'Empresa ha dit que el turisme tindrà un "paper decisiu" en la transformació del model productiu i ha deixat clar que comporta uns beneficis econòmics, socials i culturals "als quals no pensem renunciar".

L'executiu català ha iniciat els tràmits per renovar l'actual normativa de turisme per actualitzar els seus continguts i donar una resposta més eficaç a les necessitats del sector turístic català. En el marc de la Trobada Descobrir, que s'ha celebrat durant dos dies a Riner, Torrent s'ha referit a la nova llei de Turisme i ha apuntat que "nosaltres, que som líders en l’àmbit turístic amb l'esquema del segle XX, hem de ser capaços de ser model de transformació al segle XXI". Torrent ha apel·lat al treball conjunt i ha assegurat que jornades com les que impulsa Descobrir "ens ajuden i ens permeten visualitzar aquest model que volem pels pròxims anys i dècades".

El titular d'Empresa i Treball ha apuntat que els reptes que tenim per davant "són immensos" i considera que "si no som capaços de donar-hi resposta, perdrem oportunitats de prosperitat compartida". Per tant, ha dit, "hem de repensar-nos en tots els àmbits de la vida, inclòs el model productiu: què produïm, com produïm i com consumim". En aquest sentit, ha dit que el turisme és un "factor decisiu" en aquesta transformació perquè "comporta beneficis als quals no podem ni pensem renunciar".

Torrent ha deixat clar que els reptes de futur que té el turisme s'han d'afrontar "conjuntament i de manera ordenada" i s'han d'abordar els problemes i amenaces que té el sector com ara "l'excessiva concentració a l'espai i temps d'un determinat turisme i les debilitats associades al sector treball". Per això, creu que la nova llei ha de permetre dibuixar les pautes clares "de cap a on volem transitar en el futur immediat".

El conseller ha estat l'encarregat de posar punt final a la primera Trobada Descobrir, que s'ha celebrat durant dos dies al Santuari del Miracle amb més de 200 inscrits. Les jornades, que tenen per lema 'Un turisme al servei de futur, al servei del país', han reunit per primer cop el gruix del sector que representa el món rural per pensar i debatre com ha de ser el turisme de qualitat a deu anys vista.