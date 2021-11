El president per delegació del Consell Comarcal del Solsonès, Josep Caelles, va afirmar en el Consell d’Alcaldies que tenen un compromís verbal de l’Agència Catalana de Residus (ACR) per subvencionar una part del nou model de recollida selectiva comarcal que consistirà en la construcció d’illetes repartides per diversos punts dels municipis on els camions passaran a buscar les deixalles ja classificades. Segons Caelles, aquest finançament podria arribar a cobrir el 50% del cost del projecte.

El president accidental del Consell va apuntar que, a més d’aquesta subvenció de l’ACR, també estan treballant en altres vies de finançament per tal que el cost que els municipis hagin d’assumir sigui el mínim possible.

A dia d’avui, el Consell Comarcal no sap encara quin cost del projecte assumiran els ens locals i, per tant, de quina forma repercutirà en cada municipi, fet que ha estat criticat per l’oposició. Tot i això, el president va apuntar que el ritme en què està avançant el projecte no només depèn del Govern, ja que hi ha alguns ajuntaments que no envien la informació que se’ls demana o tarden molt temps, fet que impedeix que avancin els tràmits corresponents.

L’alcalde de Pinós, Xavier Vilalta, de Junts, va tornar a mostrar el seu malestar per la gestió del govern del Consell d’aquest projecte tan important per a la comarca. Vilalta critica que els ajuntaments no sàpiguen quin serà el cost del projecte que hauran d’assumir i apunta que això, almenys en el seu cas, ha generat problemes a l’hora de quadrar els pressupostos i les ordenances de cara al 2022. Malgrat això, es va sentir alleugerit que el Consell tingui acordada, encara que sigui verbalment, una via de finançament tan important, ja que, si no fos així, molts ajuntaments no es podrien fer càrrec dels costos que pertoquen a cada municipi.

L’Agència Catalana de Residus, per la seva banda, ha explicat a Regió7 que actualment hi ha una convocatòria oberta de subvencions per valor de 22 milions d’euros destinada a projectes de foment de la recollida selectiva de residus municipals. El Consell Comarcal es podria adreçar a aquesta convocatòria. El termini per enviar les sol·licituds finalitza el proper 15 de novembre.