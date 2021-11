Van aterrar a Llobera buscant una escola rural per als seus fills després de viure quatre anys en una ecovila situada a Castella i Lleó. Sense esperar-s’ho, un lutier barceloní i una professional del sector de l’organització de fires de moda eivissenca han acabat fent a Solsona les millors pizzes de la província de Lleida.

«Al principi la gent buscava menjar italià, però nosaltres sempre ens hem intentat guanyar l’etiqueta de pizza alternativa». Aquest és el concepte sobre el qual treballen a la pizzeria La Família de Solsona, la millor de la demarcació de Lleida segons la plataforma que classifica establiments hostalers a partir de la puntuació donada pels seus clients, TripAdvisor.

El restaurant solsoní treballa des del primer dia per fer-se una identitat pròpia i que reflecteixi totes les possibilitats gastronòmiques que ofereix la comarca. «Fem receptes que la gent coneix i les fem nostres, de forma artesanal, amb producte local i ecològic», explica Carla Meyer, l’eivissenca propietària de l’espai juntament amb el barceloní Jordi López. El concepte ofert per aquest restaurant ha agradat als visitants, que l’aproven amb matrícula d’honor amb un 4,5 sobre 5.

Aquest reconeixement ja té conseqüències en el seu dia a dia: «Un distintiu així sempre comporta feina, ja que és una eina que molta gent fa servir en el seu mòbil per triar on fer l’àpat», comenta Meyer. Aquest lideratge en la plataforma de referència digital ha arribat a la pizzeria La Família com un regal d’aniversari.

Els inicis de La Família es remunten a fa tot just 5 anys, quan el 31 d’octubre del 2016 van apujar la persiana. Del primer lustre, en destaquen el procés d’aprenentatge que han hagut de superar. Ambdós propietaris expliquen que ja han aconseguit «assolir la maduresa» pel que fa als àpats que elaboren, però recorden que els primers anys van suposar enfrontar-se a un repte important. «Hem hagut d’aprendre molt, sobretot al principi», explica López.

En aquests cinc anys han hagut de superar situacions complicades, com la covid, que els va obligar a readaptar el seu model de negoci i habilitar repartidors, quan habitualment no en tenen.

El seu primer restaurant

La Família va ser el primer contacte en solitari de López i Meyer amb l’hostaleria. Ell és lutier d’ofici, és a dir, constructor de guitarres artesanes, i ella ha treballat molts anys organitzant fires internacionals en el sector de la moda.

Al lloc on ara hi ha La Família, prèviament hi havia la pizzeria Da Pippo, on treballava López. Tant ell com Meyer van aconseguir el traspàs de l’antic restaurant, de concepte italià, i van iniciar-ne la conversió. «Hem canviat la forma de fer, abans es comprava molta cosa i a nosaltres ens agrada elaborar-ho tot aquí».

Els regents del restaurant van arribar al Solsonès el 2015, provinents de Matavenero, una ecovila situada a El Bierzo, a Castella i Lleó, buscant un nou entorn on viure. Els propietaris de La Família, que llavors tenien dos dels cinc fills que actualment tenen en comú, buscaven una casa per rehabilitar i una escola rural per als infants. Després de visitar pràcticament una desena de municipis, Llobera va convertir-se en la seva destinació final.

Un futur incert

Sobre el futur, no tenen clar on seran d’aquí a deu anys, ja que «ens agrada molt moure’ns», diu Meyer amb humor. «El que sí que és segur és que continuarem uns quants anys més a la pizzeria», assegura. Aquesta intenció de seguir en aquest espai i les ganes de continuar creant la seva identitat pròpia s’han vist reflectides en la recentment estrenada reforma del local. «Igual que va passar amb el concepte italià, vam heretar l’estructura de l’antic restaurant. Ara hi hem incorporat nous espais», comenta Meyer.

"Hem hagut d'experimentar molt amb el producte per trobar el nostre estil"

Per exemple, ara el local té una barra per fer el postmuntatge en fred al mig de la sala, fruit de la intenció d’ambdós propietaris de fer un pas més enllà pel que fa a la preparació de les pizzes i continuar innovant. Sigui com sigui, el que sí que tenen clar Meyer i López és que continuaran treballant per fer créixer el seu projecte en comú, la seva particular família, que pretén apropar a tothom «els productes increïbles que hi ha a la zona», explica la propietària.