Un grup de 23 veïns de Guixers va participar diumenge al matí en una jornada de neteja d’una de les zones on aquest agost els Mossos van desmantellar una plantació de més de 18.000 plantes de marihuana. Els veïns ho han fet per iniciativa pròpia i l’Ajuntament de Guixers critica que cap administració relacionada amb l’operació policial s’hagi preocupat per la neteja de la zona tres mesos després més enllà de retirar les plantes i el material relacionat amb el cultiu.

L’alcalde del municipi, Jordi Selga, denuncia que passats gairebé tres mesos del desmantellament de la plantació, les restes de la seva infraestructura continuen allà. Es tracta de plàstics, mànegues, ferros, roba, menjar i altres deixalles. Selga critica que «cap administració sigui Interior, Medi Ambient o Territori, s’hagin preocupat, interessat o posats a disposició de com fer front a la neteja i recuperació de l’entorn en qüestió».

Els Mossos d’Esquadra asseguren que no existeix cap protocol establert sobre la recollida d’aquest tipus de plantacions que estan aflorant en els darrers mesos. Fonts del cos policial han explicat a Regió7 que ells retiren les plantes i el material relacionat amb el cultiu. En el cas del Solsonès, asseguren, es va parlar amb els propietaris de la zona, ja que són qui se n’ha de fer càrrec. Tot i això asseguren que en casos com aquest s’intenta arribar a un acord amb els propietaris i conviden a fer que es demanin responsabilitats per via judicial dels danys en l’entorn natural.

Selga, per la seva banda, ha explicat a aquest diari que el consistori va acordar amb els Mossos que l’Ajuntament podria assumir la neteja de la zona si es podien quedar amb alguns materials de valor que s’hi van quedar com per exemple grups electrògens. Però una setmana després que acabessin les actuacions policials al lloc dels fets, algú es va emportar els grups electrògens aprofitant que havien quedat allà sense cap mena de vigilància i sense que la zona estigués precintada. «Llavors nosaltres vam dir que si no en trèiem res de profit, fer la neteja d’això sense tenir brigada municipal ni disposar dels recursos necessaris no ho podíem fer», apunta Selga.

Ara, quasi tres mesos després, el consistori de Guixers critica la inacció i el desinterès de les administracions per netejar aquesta zona. De fet, segons explica el batlle, han estat els mateixos veïns qui han tingut la iniciativa d’actuar i fer una neteja de la zona per poder-la recuperar. Així, un grup de 23 veïns va començar a netejar la zona diumenge al matí tot recollint plàstics, mànegues i deixalles de diversos tipus. De fet, encara queden algunes estructures que utilitzaven els infractors.

18.197 plantes

Quan es va desmantellar la plantació el passat 16 d’agost, aquesta constava de dues zones de cultius amb un total de 18.197 plantes i més de 1.000 branques en procés d’assecament. Pel cultiu feien servir aigua del pantà de la Llosa del Cavall que és proper a la plantació. Els Mossos van detenir a vuit homes de nacionalitat albanesa.

L’Ajuntament va estudiar la possibilitat d’exigir-los responsabilitats per la via judicial, però ho va descartar en considerar que es tracta de caps de turc que segurament es declararien insolvents i que, per tant, no valia la pena.