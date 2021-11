Entre el 16 d’octubre i el 6 de novembre, 59 persones d’arreu del país han visitat Solsona en l’activitat de cloenda de la campanya “Compra i descobreix Catalunya”, a la qual la ciutat està adherida en el marc de la Xarxa de barris antics amb projectes.

L’experiència de Solsona ha consistit en una visita guiada, que ha inclòs el Pou de Gel i la catedral; un dinar en un restaurant; un lot de productes de les comarques de Lleida i vals de compra per gastar als establiments adherits a la Unió de Botiguers i Comerciants (UBIC) de Solsona, entitat col·laboradora. Han participat en les trobades l’alcaldessa, Judit Gisbert, i el regidor de Desenvolupament Local, Ramon Montaner, per donar la benvinguda als visitants, així com representants de la junta de la UBIC.

En la seva onzena edició, la campanya “Compra i descobreix Catalunya” ha tingut l’adhesió de 32 municipis catalans per promocionar el petit comerç i el turisme. La clientela dels establiments que es van afegir a la iniciativa, durant el juny, rebia una butlleta amb cada compra per prendre part en el sorteig d’una experiència.

L'Ajuntament solsoní, que cada any aposta per la campanya de dinamització comercial de la Xarxa de barris antics, concep les accions de cooperació municipal com aquesta com un recurs intern, per promocionar el petit comerç entre els veïns, i una oportunitat per atraure turisme de proximitat.