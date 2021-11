El relleu al capdavant de la diòcesi de Solsona podria ser qüestió de mig any. Això va dir a Regió7 el bisbe de Vic i actual administrador apostòlic de Solsona, Romà Casanova, càrrec que assumeix des de la renúncia del que era bisbe solsoní, Xavier Novell, el mes d’agost passat.

Casanova va participar ahir en l’acte de presentació de les sis teles de l’antic retaule de l’altar major de la catedral de Solsona salvades de la Guerra Civil i que ara estan exposades en un lateral de l’església. Casanova reafirma que la seva responsabilitat com a administrador apostòlic de Solsona és temporal, tot i que avui en dia encara es desconeixen els possibles candidats a convertir-se en el nou pastor dels fidels de la diòcesi solsonina.

Sense data límit

El prelat assegura que el relleu s’està gestionant amb celeritat, tot i que assegura que encara no hi ha cap data prevista. Aquests processos solen ser llargs, ja que s’han de fer consultes al territori, estudiar els candidats, proposar-los i esperar que el Papa nomeni el nou bisbe.

«No hi ha cap data concreta perquè mai n’hi ha en aquestes situacions, però sí que em consta que hi ha certa pressa per nomenar un bisbe a la diòcesi de Solsona», va apuntar a aquest diari, i va afegir que «és un tema que no es vol deixar córrer i segur que ho faran amb una certa urgència».

L’objectiu, assegura Casanova, és intentar recuperar la normalitat al bisbat de Solsona i en aquest sentit va apuntar que «quan abans hi hagi un bisbe, millor». En tot cas, Casanova descarta la possibilitat que ell acabi administrant la diòcesi de Vic juntament amb la de Solsona. «Pel que capto aquesta opció no existeix», afirma.

Sobre la situació de l’antic prelat de Solsona, Xavier Novell, Casnova es reafirma en el que va dir fa setmanes. «L’anunci de la seva renúncia va provocar molta perplexitat i també dolor a Solsona, però hem de tenir molt respecte», va apuntar el prelat de Vic. «Ell sap el que comporta i ja està», va afegir Casanova.