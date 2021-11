El Consell Comarcal del Solsonès ha aprovat un pressupost pel 2022 de 7.065.484 euros, el que suposa un 7,61% respecte al d’aquest any 2021. Aquesta reducció s’explica pel fet que finalment no s’ha realitzat a Solsona el projecte de l’Illa Cultural i per tant finalment s’ha renunciat a l’ajut que hi estava relacionat.

Malgrat la reducció del pressupost sí que s’hi inclou una inversió relacionada amb l’ampliació de l’abocador del Centre de Tractament de Residus de Clariana de Cardener que té un import d’1.301.000 euros. Tot i això, l’oposició hi troba a faltar una partida destinada a l’aplicació del nou model de recollida selectiva comarcal.

El pressupost consolidat de l’ens, en el que s’hi afegeix el Centre Sanitari i el Patronat de Turisme del Solsonès és de 12.979.984 euros, una quantitat molt similar a la del pressupost vigent. Precisament és gràcies a l’augment del pressupost del Centre Sanitari que el pressupost consolidat del Consell Comarcal del Solsonès assoleix xifres molt similars a les del 2021.

L’ampliació de l’abocador és la inversió més alta del pressupost del 2022 però també n’hi ha d’altres. En destaca la partida dirigida al manteniment de camins i infraestructures que és superior al mig milió d’euros així com inversions més menors en l’edifici del Centre Sanitari o en altres millores en l’abocador comarcal.

El nou pressupost s’ha aprovat de forma ajustada per 10 vots a favor i 9 en contra. Els vots favorables han estat els dels consellers d’ERC i un d’Independents mentre que els consellers de Junts, el d’ApS-CUP i l’altre representant dels Independents han votat en contra.

La recollida no apareix

Tant el principal grup a l’oposició, Junts, com el conseller d’ApS-CUP han coincidit en què han trobat a faltar alguna partida dedicada al nou model de recollida selectiva comarcal. «Es podria haver recollit una partida pel tema de la recollida rural tot i que se n’estigui negociant el finançament», va dir la portaveu de Junts, Isabel Pérez. Per altra banda, el cupaire Oscar Garcia va aprofitar aquest fet per fer una reflexió i criticar com s’ha gestionat aquest tema. «En el ple de pressupostos de l’any passat ens trobàvem en el mateix punt. Ens hem passat de frenada i el ‘marrón’ no està contemplat en els pressupostos», va dir Garcia.

El grup de Junts també va mostrar-se crític amb el govern d’ERC i va assegurar que «ens fa vergonyeta la gestió del govern. El sentit del nostre vot és una tirada d’orelles». El portaveu dels Independents, Marià Torra, va criticar la quantitat de diners que es destinen en els polítics i va apuntar que «el que ens gastem en la presidència i la gerència és el pressupost de La Molsosa», d’on ell és alcalde. El portaveu d’ApS-CUP va reconèixer que els pressupostos dels consells comarcals són finalistes i que no donen molt marge, però va criticar aquest marge no s’utilitzi.

Pel que fa a l’abocador, Garcia va destacar que des que el Consell en va assumir la gestió «és un pou sense fons». En aquest sentit, el president per delegació del Consell Comarcal, Josep Caelles, va anunciar que l’ens ha presentat una denúncia contra l’empresa que gestionava l’abocador abans que ho fes el Consell Comarcal perquè consideren que no feia el manteniment que pertocava.