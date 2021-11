Enric Bartrina i Corominas, serà el proper premi Signum. Així ho va acordar, per unanimitat, el Ple del Consell Comarcal del Solsonès celebrat aquest dijous. El Consell Cultural Francesc Ribalta, integrat per persones coneixedores de la realitat social, cultural i històrica de la comarca del Solsonès, és qui proposa al ple el candidat i enguany, després de valorar i madurar durant el transcurs dels darrers mesos aquelles persones i institucions possibles mereixedores del guardó, ha consensuat una persona digna de rebre el Premi Signum atenent la seva llarga trajectòria, a través de la qual ha ajudat a difondre la història, les tradicions i el patrimoni cultural de la comarca.

Bartrina, nascut a Gironella el 1934, va ser ordenat sacerdot l’any 1957 i va desenvolupar la vessant pastoral al Berguedà i també al Solsonès, essent rector de diverses parròquies. Va ser també arxiver del Bisbat de Solsona durant quasi trenta anys. El seu nomenament al premi Signum respon a la seva important tasca com a difusor cultural, com una persona col·laboradora assídua de forma altruista amb nombroses entitats i persones, gran comunicadora, que ha sabut i ha volgut posar a l’abast de tothom els seus coneixements. Ha estat també membre de la Fundació Francesc Ribalta. L’atorgament del premi Signum tindrà lloc el proper 17 de desembre de 2021 a les sis de la tarda a la sala Francesca de Llobera del Consell Comarcal del Solsonès. Per assistir-hi s'haurà de fer una reserva prèvia tot i que es podrà seguir de forma telemàtica.

El reconeixement del Premi Signum fou instaurat per primera vegada l’any 1997, s’atorgava anualment en els seus inicis i ara es fa cada quatre anys, per tal de reconèixer la tasca i l’exemple de totes aquelles persones i institucions de dins i de fora de la comarca que hagin destacat al Solsonès, tant per la seva vàlua professional com per la seva qualitat humana en qualsevol dels àmbits possibles, siguin de l’esport, científic, humanitari, mèdic, artístic, cultural, social o polític, entre d’altres.