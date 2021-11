Solsona està d’estrena. Demà s’engegarà, per primer cop, el sistema de recollida selectiva porta a porta a la capital del Solsonès, que té com a objectiu millorar l’índex de reciclatge del municipi. Un 90% de la població solsonina ja disposa del material necessari, ja siguin els diversos cubells o les targetes en el cas de la població que utilitzi les àrees d’aportació. Pel que fa a l’hostaleria, el comerç i la indústria, el consistori assegura que ja s’ha repartit tot el material.

La capital del Solsonès substitueix demà els tradicionals contenidors pel porta a porta. L’objectiu del consistori és millorar els índexs actuals de reciclatge a la ciutat, que són aproximadament del 40%, per tal d’arribar al 80%.

A hores d’iniciar el model, el consistori valora positivament la resposta prèvia de la ciutadania. «Pel que fa als habitants, veiem que la gran majoria ho troben bé. Alguns creuen que afectarà els seus hàbits però ho entenen i n’hi ha que ja reciclaven i no els suposarà un gran canvi», apunta el regidor de Desenvolupament Local i Medi Ambient, Ramon Montaner, a Regió7. L’edil responsable de la recollida reconeix, però, que hi ha sectors com l’hostaleria, la indústria i el comerç on la gestió és més complicada i on hi ha gent que «no ho veu tant de bon ull». Tot i això apunta que s’han reunit diverses vegades amb aquests sectors per trobar la millor manera d’aplicar el servei de manera que es compleixin els objectius.

En aquest sentit, Montaner destaca que el consistori es planteja el porta a porta com «un sistema molt viu que té molta possibilitat de millora. Anirà evolucionant i adaptant-se, però demanem una mica de paciència».

Pel que fa al percentatge de la població que encara no té el material, Montaner creu que és gent que no està d’acord amb el sistema o famílies que hi tenen segona residència i que encara no ha recollit el material.

Per aclarir els dubtes que puguin sorgir sobre aquest nou sistema, dilluns s’obrirà l’Oficina Ambiental, que estarà situada al número 31 del carrer de Llobera, amb la qual també es podrà contactar per telèfon a través del 672601313.