Arts escèniques de la mà de la premiada companyia Pagans i reggae amb la banda més popular entre les famílies, The Penguins, és la doble aposta del Solxicsona i l’Oficina Jove del Solsonès per als infants i joves de la comarca aquest novembre a Solsona. Serà dins la programació Tardor en Pack, una oferta gratuïta per compensar, en part, el parèntesi del Solxicsona durant la pandèmia.

La primera cita serà el dissabte 20 al punt quilomètric 0,48 de l’antiga carretera de Berga (C-149z). La companyia Pagans hi oferirà dues sessions de Paraules que trenquen ossos, Premi de la Crítica a millor espectacle de carrer. Un grup reduït de persones s’endinsarà en el bosc on, sota l’estructura de rondalla, cadascú viurà la seva connexió amb la natura, el territori i les històries ancestrals.

La segona part de Tardor en Pack serà el diumenge 28 de novembre a les cinc de la tarda a la Sala Polivalent. The Penguins interpretarà el seu nou treball discogràfic, Quadern de bitàcola (Buenritmo Records, 2021).