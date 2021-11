Ja ha passat mig any des que el Departament de Salut va anunciar la voluntat de crear un grup de treball per debatre sobre el futur del Centre Sanitari del Solsonès amb els actors que hi puguin estar implicats. Aquest grup, però, encara no té tots els representants escollits i és que, precisament, falta nomenar les persones que han de representar el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

La proposta és sobre la taula des del mes de maig, abans de les eleccions i, per tant, del canvi en la conselleria de Salut. «El nomenament dels membres per part del Catsalut ha estat condicionat pels canvis al servei i al departament», apunten fonts de Catsalut a Regió7 que confirmen que encara no s’han nomenat els seus representants. Malgrat això, expliquen que la nova gerent ja ha visitat el centre i que la direcció del servei «ja està informada del punt on som».

A més dels representants del Departament, el grup de treball ha d’estar format per representants de la presidència del Consell i del Centre Sanitari, de cada grup polític present al Consell Comarcal, de l’Ajuntament de Solsona i de la resta d’ajuntaments de la comarca, de la Comissió de Govern i de la Junta del Centre Sanitari, així com representants dels treballadors i treballadores del Centre. Els representants de les administracions del Solsonès així com dels treballadors ja van ser escollits el mes de juliol passat, fa quatre mesos. Però, tot i que ja han passat moltes setmanes, el Departament segueix sense nomenar els seus representants.

Per aquest motiu, el Consell Comarcal ha enviat una carta al Departament de Salut per demanar que es resolgui aquesta situació com més aviat millor, segons va explicar el president per delegació de l’ens comarcal, Josep Caelles.

La concessió del servei al Consell Comarcal, que ja està complint una pròrroga, finalitza l’abril del 2022, segons va explicar el president. Tot i això, el secretari va apuntar que en cas que s’acabés el termini, i la Generalitat no volgués fer cap modificació, el contracte vigent actualment es podria prorrogar de forma successiva, possibilitat que confirma Catsalut en ser consultat per aquest diari.