El Solsonès ha notificat tres nous positius de coronavirus, dos a partir de 117 PCR i un a partir de 27 test d'antígens. Aquesta xifra arriba després d'una primera setmana de novembre sense ni un sol nou positiu. Malgrat aquests registres mínims de la pandèmia, fonts del Centre Sanitari del Solsonès i l'Ajuntament de Solsona, demanen no abaixar la guàrdia, tenint en compte el repunt que s'està registrant en l'àmbit de Catalunya els últims dies.

L'índex del risc de rebrot se situa a mitjan novembre a un nivell molt baix, de 10,67 punts al Solsonès i 15,71 a la capital comarcal. Igualment, la taxa de reproducció es troba per sota de l'1. Per evitar nous brots, les institucions locals demanen a la població que continuï portant la mascareta i mantenint distàncies, en tant que el 29% de la ciutadania de la comarca encara no està immunitzada.