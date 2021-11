Cada any al voltant del 7 per cent dels nadons a Catalunya, és a dir, uns 4.500, neixen abans de temps. Néixer abans del terme de la gestació suposa més immaduresa dels òrgans i sistemes i una major incidència de patologies. Per donar suport a aquests infants i defensar-ne els drets, coincidint amb el Dia internacional de la prematuritat, aquest dimecres el consistori de Solsona s’il·luminarà de color lila.

D’aquesta manera, l’Ajuntament s’uneix a la petició formulada per l’Associació de Prematurs de Catalunya “Som Prematurs”, que considera que “és una bona manera de donar a conèixer una realitat dura i invisibilitzada que necessita tot el suport mèdic i institucional”. Aquesta entitat recorda que els retards maduratius fan que molts progenitors deixin de treballar durant els primers anys de vida del seu fill per cuidar-lo i propiciar un procés de maduració. Per això cal continuar investigant, sobretot com tractar la prematuritat de forma integral.