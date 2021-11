Ahir va ser un dia important per Solsona. A partir de les 10 de la nit es va posar en marxa el nou model de recollida selectiva porta a porta a la capital del Solsonès amb el que es vol millorar l'índex de reciclatge de la ciutat i que els tradicionals contenidors de la via urbana siguin cosa del passat. Tant els treballadors que es van encarregar de la recollida com els responsables de la posada en marxa del servei estaven tan il·lusionats com nerviosos, i és que han estat molts mesos de preparació per arribar a aquest moment.

En el primer dia del servei els tres camions que cada dia recorreran tota Solsona es van repartir les rutes per tal de cobrir tota la ciutat. Cada un dels tres equips formats per dos treballadors cada un anaven equipats amb un plànol per seguir les rutes preestablertes. La ruta que més preocupava era la del nucli antic, ja que fins ara els camions de les deixalles no hi entraven. Tot i les mides del camió i els estrets carrers, es va poder seguir per la ruta establerta, però no sense deixar d'haver de fer algunes maniobres en determinats punts del casc antic.

Pels treballadors era un dia d'especial per ser la primera vegada que treballaven d'aquesta manera. Primer per l'horari, ja que a partir d'ara treballaran de nit. Després per les rutes que cal seguir però, per sobre de tot, per la manera de recollir les deixalles. Ara han d'anar porta per porta per agafar la bossa, escanejar el codi dels cubells amb un lector que duen al canell i seguir amb la ruta. Portaven temps preparant aquest sistema, però com en totes les primeres vegades van sorgir alguns dubtes o petits problemes com recollir algun cubell que no tocava, deixar-se'n algun pel camí o errors en el lector dels codis. Malgrat això, els treballadors van apuntar que a nivell general la ciutadania havia fet bé les coses.

Ahir envasos, avui orgànica, demà resta i així fins que es recullin les cinc fraccions repartides entre els dies de la setmana. És un canvi destacat per la ciutat de Solsona, però les primeres valoracions del servei són positives.