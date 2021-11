Des de la nit de dilluns, Solsona ja utilitza el sistema de recollida selectiva porta a porta. El nou model suposa un gran canvi d’hàbits per la ciutadania, que haurà de gestionar els residus des dels seus domicilis, però també implica una millora en els nivells de reciclatge. L’horari nocturn, noves rutes i el fet d’anar porta per porta són alguns dels canvis més destacats pels treballadors encarregats de la recollida. Tot i que amb certs nervis, els operaris van entomar la tasca amb il·lusió i ganes i amb l’objectiu de fer el millor servei possible.

La primera feina la tenen els ciutadans. Ells són els encarregats de classificar els residus als seus domicilis, tasca que part de la població ja feia, i guardar-los fins el dia que toqui la recollida de cada fracció. Entre les vuit del vespre i les deu de la nit els veïns de Solsona que tinguin residus per llançar han de posar-los al cubell que pertoqui a cada fracció i deixar-lo davant de la porta de casa. Aquí entren els treballadors, que són els que han de recórrer la ciutat cada nit per recollir les escombraries dels cubells.

La primera jornada del porta a porta en la història de Solsona va començar dilluns a les 10 de la nit, quan els tres camions, amb dos operaris cada un, van sortir de la base sota la mirada dels tècnics responsables del servei i amb un plànol cada un per seguir la ruta que tenien assignada. Per primera vegada un camió de les escombraries havia de circular pel nucli antic i això generava certa inquietud en els treballadors. Tot i això, tenien les idees clares i, malgrat que van haver de maniobrar diverses vegades per accedir a alguns carrers i de quedar molt a prop de les parets en determinats revolts, el servei es va desenvolupar sense problemes.

«Era necessari aquest canvi», va apuntar el conductor d’un dels camions, Antonio Sarmiento, a Regió7. El treballador també va destacar un dels principals canvis que afecten directament a l’equip de treball: l’horari. «Passar a treballar de nit és un gran canvi, però ens hi haurem d’acostumar», va explicar. Hi va coincidir un dels operaris d’un altre camió, Josep Antoni Fernández, que fa 12 anys que treballa en la recollida de residus. «Acostumats a fer la recollida en contenidors, haver de passar porta per porta és un canvi bestial per a nosaltres, però ho superarem», va dir. A més, va afegir que per a la ciutat era necessari, ja que els índexs de reciclatge són molt baixos.

Alguns curiosos van sortir als balcons de les cases o a les terrasses dels bars per veure com es recollien els cubells de la ciutat. Com que era el primer dia van sorgir alguns dubtes o petits problemes entre els treballadors com per exemple algun cubell de recollida de fracció resta extra que gairebé es llança al camió, algun que quasi queda enrere o algun codi que no es llegia correctament. Però tot es va anar superant sense problemes. Un senyal de la bona estrena del servei va ser que tot i ser el primer dia, la jornada va durar només una mica més del que estava previst, finalitzant el servei abans de les cinc de la matinada. Ara, aquest procediment es seguirà cada dia de la setmana, dedicant-ne cada un a una o dues fraccions de residus.

Només dues incidències

Un cop acabat el primer dia de servei només es van detectar dues incidències relacionades amb dos cubells que no havien estat buidats, ja fos perquè no es van veure i es va passar de llarg o perquè es van col·locar al carrer un cop el camió ja havia passat per aquella zona. El regidor de Medi Ambient i responsable de la recollida selectiva a la ciutat, Ramon Montaner, va valorar positivament el primer dia del porta a porta. L’edil va apuntar que per part de la ciutadania no hi va haver gairebé cap equivocació, i en va destacar una d’un usuari que ho va fer tot com tocava, però es va equivocar de fracció.

El seguiment per part de la població també va ser positiu. «Potser hi havia alguns menys cubells dels previstos, però hi va haver una bona resposta», va destacar Montaner que calcula que fins d’aquí a un mes o un mes i mig no s’estabilitzarà el nombre de cubells que es recolliran en cada servei, ja que «segur que hi ha algun dia que hi ha un excés de cubells i altres que n’hi hauran menys dels previstos».

Els contenidors ja s’estan retirant

Des del mateix dilluns l’Ajuntament de Solsona ja està retirant els antics contenidors de la via urbana, ja que ara no tindran cap utilitat. Els contenidors tradicionals simplement s’han de treure del lloc on estaven mentre que en el cas dels contenidors soterrats s’ha de treure la seva obertura i tapar el forat que hi queda. El consistori calcula que aquesta setmana ja haurà retirat tots els contenidors de la ciutat.

Pel que fa a l’acumulació de deixalles que es va generar als contenidors de tota la ciutat en les hores prèvies a la posada en marxa del porta a porta, Montaner va assegurar que el servei de neteja ja les va retirar i que ahir no es va repetir aquest episodi.