El casament entre el bisbe de Solsona, Xavier Novell, i la seva parella la psicòloga i escriptora bagenca, Sílvia Caballol, encara haurà d’esperar. Els terminis dels tràmits legals per poder dur a terme el matrimoni civil de la parella es preveu que finalitzin aquest divendres. Serà a partir d’aquest dia quan Novell, Caballol i el jutge de pau de Súria hauran d’acordar un dia i una hora per celebrar la cerimònia de l’enllaç civil.

El termini d’exposició pública que havia de seguir la sol·licitud de l’expedient de matrimoni va finalitzar a finals d’octubre tant a Súria com a Solsona. A partir de llavors, tal com va explicar el jutge de pau de Súria a Regió7, encara s’havien de fer una sèrie de tràmits burocràtics que encara allargarien més l’espera de la parella per poder contraure matrimoni. Aquests tràmits eren la interlocutòria, la notificació, la diligència i la previsió. Un cop finalitzats aquests processos, que serà aquest mateix divendres, la parella i el jutge de pau hauran d’acordar el moment en què es celebrarà el matrimoni. Aquesta data haurà de coincidir amb l’horari d’obertura del jutjat de pau i en cap cas es podria celebrar en un cap de setmana, ja que la llei no ho permet.

El casament pel civil del bisbe Novell comportaria una sanció automàtica per part de l’Església que podria derivar en l’expulsió del seu estat clerical. Tot i això, algunes persones apunten que Novell s’hauria vist amb el Papa Francesc per gestionar la seva sortida de l’Església.

Sor Lucía Caram apunta que Xavier Novell podria «casar-se perfectament per l’Església» i s’atreveix a pronosticar que això serà possible «d’aquí a un any». La monja ho ha dit en el marc d’una entrevista en el programa televisiu 8maníacs de 8TV. Sor Lucía assegura que Novell es va veure amb el Papa abans de la seva renúncia «per fer les coses bé» i aquest li hauria donat el seu vistiplau, fet que li permetria casar-se per l’Església en el futur.