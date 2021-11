El grup d’ApS-CUP defensa en un comunicat la necessitat de municipalitzar el recent estrenat servei porta a porta a Solsona, voluntat que la formació de l’oposició al consistori solsoní ja va comunicar quan encara es discutia com havia de ser el nou model de recollida selectiva.

Un dels principals arguments que defensen els cupaires és que si el servei fos gestionat des del consistori i, segons les dades de les que disposen, s’estalviaria un 15% del cost, en total uns 100.000 euros per any que es podrien utilitzar per millorar la situació dels treballadors i del mateix servei.

ApS-CUP també apunta que la gestió directa implica també més proximitat en la prestació del servei així com que prevalguin criteris de qualitat davant la recerca del guany privat. Finalment la formació assegura també que la municipalització del servei afavoriria el seu control i la participació popular en la seva planificació.