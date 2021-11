Denunciar diferents manifestacions de violències sexuals i reivindicar els drets sexuals són dos dels objectius de la campanya que s’organitza al Solsonès amb motiu de la commemoració del Dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones, el 25-N. Una de les iniciatives és la campanya “7 violències sexuals, 7 drets sexuals”, que es difondrà a través de les xarxes durant la setmana vinent. Per a dijous, així mateix, a Solsona hi ha prevista una concentració i lectura de manifest, com és habitual, i una taula rodona sobre justícia feminista amb activistes i expertes.

Les violències sexuals no són fets aïllats, sinó un contínuum en la vida de les dones. Són violències amb diferents intensitats, algunes de les quals han estat històricament legitimades, malgrat que tenen un impacte en la salut i la qualitat de vida de les persones que les pateixen. D’aquí la campanya que les institucions locals donaran a conèixer la setmana que ve a partir de set imatges.

El 25-N a les set de la tarda, l’Associació de Dones del Solsonès, l’Ajuntament de Solsona i el Consell Comarcal convoquen la ciutadania a una concentració davant del consistori. Amb la col·laboració del Grup de Gèneres, s’hi llegirà el manifest d’enguany, hi haurà l’actuació musical de Gatzara i la lectura d’un fragment d’un relat de l’escriptora Bel Olid.

Tot seguit, a dos quarts de vuit del vespre al saló de les Homilies d’Organyà de la Biblioteca Carles Morató, l’activista feminista Montse Mas conduirà la taula rodona “Justícia feminista”. Hi participaran Irene Codina, estudiant de Filosofia i encausada pels fets en resposta a l’empresonament de Pablo Hasel; Assun Martínez, advocada especialista en violència masclista i membre del Col·lectiu Feminista Adona’t Vic i la Plataforma d’Osona pel dret a l’avortament, i Anna Cardona, tècnica del Servei d’Atenció a la Víctima del Delicte en seu judicial (ADV) del Departament de Justícia.

A banda de Solsona, la commemoració del 25-N arriba dilluns, dia 22, a les tres de la tarda a Sant Llorenç de Morunys amb un taller per a famílies titulat “Eduquem la sexualitat i les emocions”. Anirà a càrrec del psicopedagog i formador Daniel Gabarró, que facilitarà eines per trencar tabús i prejudicis a l’hora de parlar de sexualitat amb els infants i recursos per acompanyar la sexualitat i l’afectivitat dels menors per garantir relacions respectuoses i lliures de violències. És una iniciativa del SIAD del Consell Comarcal i l’Ajuntament de la vila.

Flor de Murta

Enguany també es vol reivindicar el paper de l’art com a eina de transformació social, motiu pel qual s’ha encarregat la imatge del 25-N a l’artista visual Aurembiaix Sabaté. El resultat és l’obra Flor de Murta, amb la representació de l’ametlla mística que resguarda allò sagrat i la flor consagrada a la deessa Afrodita. Al centre de la imatge, desenes d’estams simbolitzen la llibertat i la diversitat de ser i desafien un cercle fosc que evoca una font de desequilibri i l’opressió patriarcal. Se n’ha imprès una sèrie limitada de làmines amb la reproducció de l’obra perquè durant tota la setmana es puguin adquirir al Consell Comarcal, l’Ajuntament i en els actes organitzats.

Aquestes propostes són impulsades pel Consell Comarcal, a través del Servei d’Informació i Atenció a les Dones, l’Ajuntament de Solsona i l’Associació de Dones del Solsonès. Els de la setmana que ve, però, no són els únics actes que s’organitzen al voltant del 25-N. Des del dia 14 i fins al 27, diverses entitats de la comarca han unit esforços també per organitzar el cicle d’activitats Enfila’t, que enguany aborda les violències associades al gènere i la dissidència sexual a l’entorn rural. El coordina L’Arada amb la participació de La Cugula, el Grup de Gèneres del Casal Popular La Fura, el programa de ràdio La Falguera i l’Associació de Dones, entre d’altres.