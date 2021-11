“Les dones (també) fem ciència”. Així d’explícit és el títol de la taula rodona que la Biblioteca Carles Morató i Solsona FM organitzen dimarts amb la participació de cinc científiques de la Catalunya central. En el marc de la Setmana de la Ciència i de l’exposició “Dones de ciència”, les participants, representatives de diversos camps i edats, parlaran dels punts forts i febles de la seva tasca. Serà a les sis de la tarda al saló de les Homilies d’Organyà.

Exposaran el seu punt de vista Miryam Navarro Rupérez, investigadora del Grup de Recerca en Educació, Neuroeducació, Experimentació i aprenentatge del campus Manresa de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya; Maria Dolors Riera Colom, professora i investigadora de la UPC Manresa; Nor Sidki Rius, enginyera de mines i estudiant de doctorat de la UPC Manresa, Laura Porta Simó, professora dels Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació i directora del grau de Multimèdia de la UOC, i Andrea Duane, investigadora en incendis forestals del CTFC.

La periodista i directora de Solsona FM, Roser Clotet, conduirà l’acte, que es planteja com una hora de conversa, seguida d’un torn obert de preguntes del públic. Primerament, es tractaran els aspectes positius de les científiques i els referents. Tot seguit, s’abordaran les discriminacions que pateixen i, en especial, les associades a la maternitat. Finalment, les participants parlaran de fer ciència al nostre país i de com centres com la FUB, la UPC, la UOC o el CTFC esdevenen pols d’atracció al territori.

Aquesta taula rodona és una iniciativa de la Biblioteca Carles Morató i Solsona FM amb el suport de la Universitat Oberta de Catalunya. Es planteja com una activitat complementària a l’exposició itinerant “Dones de ciència”, instal·lada fins a final de mes al saló de les Homilies d’Organyà.