El cantant solsoní Roger Mas va protagonitzar l'11 de novembre l'episodi del programa Efecte Collins de TVE. Ho va fer des de Solsona, on el cantant assegura que "va obrir els ulls" i on gràcies al perfil artístic del seu avi matern va aprendre que "la música era un joc".

Des de la visita al rellotger Cunini a observar ocells amb el biòleg Carles Santana, el cantant explora tots els paratges de Solsona en un episodi on explica quin va ser el motiu que el va dur a interessar-se pel món artístic i on declara que "sense el clarinet de l'avi Joan jo ara no seria artista".

El capítol monogràfic va finalitzar amb el cantant interpretant Si us blau, un dels temes del seu últim treball discogràfic 'Totes les flors".