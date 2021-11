La celebració de la Fira de la Neu del Solsonès es trasllada per primera vegada al municipi de la Coma i la Pedra. El canvi d’ubicació, abans es feia a Sant Llorenç de Morunys, és una mostra de la voluntat dels nous organitzadors de renovar aquesta trobada que té l’objectiu de potenciar les activitats d’hivern a la comarca.

La Fira de la Neu arriba a la seva quarta edició després d’un any de pausa obligada per la pandèmia de la covid-19. La principal novetat és la ubicació, al recinte de la piscina municipal de La Coma i la organització a càrrec dels gestors de la piscina i del Club d’Esquí La Bòfia. «Aquesta fira és important per promocionar el turisme i les activitats relacionades amb la neu al Solsonès», expliquen els organitzadors, que posen com a exemple que els clubs d’esquí de la comarca tenen molts clients que venen de segones residències però apunten que costa més animar els habitants del Solsonès a entrar-hi o a participar en les diverses activitats d’esquí que es fan a la comarca.

La fira es durà a terme demà de les 11 del matí a les 3 de la tarda. Tindrà el tradicional mercat de segona mà obert a tothom, iniciativa que és vigent des de l’inici de la fira, així com parades de venda de roba i material d’esquí o d’informació d’entitats del nord de la comarca. A més, durant tota la jornada s’organitzaran diverses activitats dedicades als més petits com un castell inflable, un taller de pintacares, ‘slackline’, un circuit sobre rodes i un circuit d’agilitat.