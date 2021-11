Els trumfos i la sal es convertiran en els protagonistes demà, de les 9 del matí a les 3 de la tarda, al nucli de Cambrils (Odèn) en el marc de la celebració de la sisena edició del Mercat del Trumfo i la Sal d’Odèn, que tindrà prop d’una cinquantena de parades.

El tradicional mercat del municipi del nord del Solsonès recupera la normalitat després d’un any d’aturada a causa de la pandèmia de la covid-19 amb l’objectiu de reivindicar els seus productes estrella: els trumfos, tal com es coneix les patates a la comarca del Solsonès, i la sal produïda a les salines de Cambrils.

Tot i recuperar pràcticament tota la normalitat, hi haurà alguns matisos com l’ús de mascaretes per part dels paradistes, gel hidroalcohòlic o el fet d’haver de seguir un recorregut establert. Al mercat hi haurà gairebé una cinquantena de parades. Hi destaquen les dels productors de trumfos d’Odèn, els protagonistes de la jornada, així com altres parades d’artesania o de productes d’alimentació locals. Les salines de Cambrils, on es podrà fer una visita guiada, també seran un dels atractius de la jornada. Es tracta de les úniques salines de muntanya de tot Catalunya.

Tampoc faltarà cap de les activitats relacionades amb el mercat i, fins i tot, se’n sumaran de noves. És el cas de Pep Callau i els Pepsicolen, que visitaran Cambrils per primera vegada amb l’objectiu de fer passar una bona estona als més petits. L’encarregada de fer la demostració de cuina serà Cristina Bollo, de l’Hostal Restaurant Crisami mentre que la degustació es farà amb elaboracions de cuineres del municipi i dels restaurants Fonda Casanova, Fonda Ca l’Agustí, càmping La Comella i El Salí.

«El nostre mercat és artesà i de qualitat», destaca la regidora de Turisme d’Odèn, Judit Bajona, que anima la gent a visitar el mercat per veure i conèixer els seus productes. Per moure’s per la zona el consistori ha preparat un servei de bus gratuït que connecta l’Ajuntament, Ca l’Agustí, Casanova i el Salí. A més recomana aparcar a les zones delimitades per evitar problemes de circulació o aglomeracions.