Les esperades obres de millora a la coneguda com a carretera de Vallmanya ja tenen data d’inici. La Generalitat ha adjudicat el contracte d’obres a una Unió Temporal d’Empreses (UTE) formada per Contratas Vilor i Martín Holgado Obra Civil, que s’encarregarà de l’execució de les obres, i Segusenyal hi durà a terme les tasques relacionades amb la senyalització de la via. L’obra s’ha adjudicat per un valor de 3.350.000 euros entre els dos lots.

Les obres, que es preveu que comencin el proper gener, resoldran una demanda històrica del municipi de Pinós. La coneguda com a carretera de Vallmanya, la B-300, és una carretera intercomarcal si se suma a la BV-3002. Surt de Calaf, passa pel sud del Solsonès i va a parar a la C-55, la carretera que connecta Manresa amb Cardona. La via es trobava en molt mal estat a causa del trànsit de vehicles de gran tonatge i ja havia provocat problemes en alguns vehicles que hi transitaven.

Un cop finalitzin les obres als 8 km previstos, se signarà un conveni entre l’Ajuntament de Pinós i la Generalitat per tal que es faci efectiu el traspàs de titularitat i s’inclogui aquest tram a la xarxa comarcal de carreteres de la Generalitat, que des d’aleshores n’assumirà el manteniment.