L’estació El Port del Comte ja està engegant motors per a la temporada d’esquí d’aquest hivern amb un clar objectiu, recuperar la xifa d’esquiadors dels anys anteriors a la pandèmia de la covid-19. De fet, per millorar l’estació, enguany s’han invertit més de 600.000 euros en millores de seguretat, de sostenibilitat i amb l’objectiu de possibilitar poder esquiar amb poca quantitat de neu.

Abans de la pandèmia, el Port del Comte acollia entre 80.000 i 85.000 esquiadors. «La temporada passada va ser una mica desastre per les restriccions, ja que la meteorologia va ser bona, però aquest any esperem tornar a les xifres de temporades normals», explica a aquest diari el director de l’estació, Albert Estella. Tot i això, apunta que no només depèn de la pandèmia sinó també de la meteorologia, que ha d’acompanyar. Estella, però, confia que la tendència que s’ha viscut aquest estiu al Solsonès, on hi ha hagut més turisme que altres anys, es mantindrà a l’hivern.

Des de fa uns quants anys el Port del Comte aposta per la sostenibilitat a l’hora de posar a punt l’estació. De fet, el 100% de la seva energia està produïda a partir de fonts hidràuliques i solars. Aquesta filosofia es combina amb l’objectiu de poder assegurar la pràctica de l’esquí, encara que hi hagi poca neu a les pistes. Estella explica que les actuacions que fan a pistes possibiliten que es pugui esquiar amb 10 centímetres de neu i no se’n necessitin gruixos gaire més elevats. Per aconseguir això se sembren les pistes amb gespa per millorar l’estabilitat i la conservació del mantell de neu a l’hivern.

Aquest any, a més d’aquestes tasques, s’ha invertit en diverses millores de seguretat, nova senyalització a pistes i, com a destacada, l’adquisició de nou canons ventiladors de producció de neu artificial. Els nou canons cobriran en poques hores de producció i a temperatures marginals, a partir de -2 ºc, una part de la innivació de diferents punts. Són canons d’última generació i tenen una gran eficàcia de producció els dies de vent gràcies al seu potent ventilador, que fa que la neu produïda es pugui optimitzar al màxim quan cau sobre la pista més humida i ajudi que no sigui enduta pel vent. En total, enguany l’estació ha invertit més de 600.000 euros. «Per una estació gran no són gaires diners, però per a nosaltres és una inversió important», apunta el director de l’estació del Solsonès.

El Port del Comte, oberta l’any 1973, és l’estació situada més al sud de Catalunya i més propera als grans nuclis urbans de Catalunya. De fet, aquest és un dels seus grans atractius. L’estació disposa de 50 quilòmetres esquiables dividits en 37 pistes connectades per un total de 18 remuntadors. L’estació està formada per dues àrees ben definides: Hostal-Sucre-Bòfia i Zona Estivella