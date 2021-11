La quarta edició de la Fira de la Neu s’ha celebrat aquest matí a la Coma i la Pedra, amb una bona resposta per part del públic familiar. La trobada ha aplegat prop de 400 persones al recinte de la piscina municipal, on s’han concentrat una desena de parades de venda de material d’esquí i d’informació d’entitats vinculades al món de la neu. Feia un any que no se celebrava la cita, a causa de la pandèmia.

La principal novetat d’aquesta edició és el canvi en l’organització, a càrrec dels gestors de la piscina i del Club d’Esquí La Bòfia, així com la ubicació, ja que fins ara s’havia dut a terme a Sant Llorenç de Morunys. Lucas Gallego, al capdavant de l’organització i soci fundador del Centre d’Esquí la Fòbia, explica que l’objectiu és renovar la trobada anual per tal de potenciar les activitats d’hivern a la comarca.

«La primera edició a la Coma i la Pedra ens deixa amb unes bones sensacions», destaca Gallego, que apunta que la resposta de la gent ha estat bona i els paradistes han mantingut un bon nivell de vendes al llarg del matí. L’organitzador confia poder mantenir la mateixa ubicació de cara l’any vinent i, alhora, afegeix que «la Vall de Lord té molt de potencial per convertir-se en un indret clau per la projecció de l'esquí».