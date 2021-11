Miriam Garcia i Albert Vendrell són els autors del llibre 289 dies, un relat intimista sobre l’experiència del càncer per part d’una mare i la percepció del fill, de 10 anys. Divendres presenten la seva obra de mans de l’Associació Fènix al seu poble, Olius. Els beneficis de la venda es destinaran a cobrir despeses dels serveis que l’entitat, declarada d’utilitat pública, ofereix gratuïtament a les persones que els necessiten.

L’acte també tindrà la participació de l’alcaldessa de Solsona, Judit Gisbert, el president del Consell Comarcal per delegació, Josep Caelles, i es clourà amb una actuació musical d’Eduard Gener. Roser Fons oferirà un servei de contacontes per als més petits per facilitar l’assistència de les famílies a la presentació.