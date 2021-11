Xavier Novell, bisbe emèrit de Solsona, i l'escriptora Sílvia Caballol, ja són marit i muller. La parella s'ha casat aquest dilluns a 1/4 de 7 del vespre, al jutjat de pau de Súria. L'enllaç s'ha fet en la intimitat familiar i només amb la presència dels testimonis que eren la mare de Caballol i el seu company. A la sortida del jutjat de pau els esperava un equip del programa de TV3 de 'Planta Baixa', programa que ha anunciat via Twitter l'enllaç i la difusió de les imatges gravades, a partir d'aquest dimarts, a les 11 del matí.

Divendres passat, la parella va demanar al jutge de pau que el casament es pogués formalitzar aquest dilluns, fora de l'horari habitual i s'ha fet quan el bisbe ha plegat de la seva feina a Semen Cardona.

‼ #ÚltimaHora #UshoavançaPB El bisbe de Solsona, Xavier Novell, s'ha casat amb Sílvia Caballol aquest vespre al jutjat de pau de Súria



📺 Demà, a #PlantaBaixaTV3, les imatges en primícia i tots els detalls de l'enllaç pic.twitter.com/FuhIYY2mHu — Planta baixa TV3 (@plantabaixatv3) 22 de noviembre de 2021

La cerimònia civil era l'única possibilitat que tenia Novell per contraure matrimoni ja que la via religiosa la té tancada mentre no pugui aconseguir la dispensa dels càrrecs eclesiàstics, que li ha d'atorgar el Vaticà. Caballol, per la seva banda, està separada i té dos fills fruit de la primera relació.

La parella ha sortit somrient del jutjat de pau, ell vestit amb un abric negre i ella, amb una jaqueta beix i un jersei taronja. La d'aquest dilluns ha estat la primera aparició davant un mitjà de comunicació després d'haver-se especulat que ella podria estar embarassada.

L’exprelat i la seva parella es porten 14 anys de diferència. Novell, que amb 41 anys, el 2010 es va convertir en el bisbe més jove de l’estat espanyol, té ara 52 anys mentre Caballol va néixer el 1983 a Súria.

Caballol és llicenciada en psicologia a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), universitat on també ha fet un postgrau en Psicologia de la Salut. A més, ha fet incursions en el món literari i ha escrit almenys novel·les de temàtica eròtica i satànica. Es tracta de Trilogia Amnèsia i El Infierno en la Lujuria de Gabriel.