Solsona prepara el retorn de la Fira del Tió, que es durà a terme aquest 4 de desembre. Aquest esdeveniment, que és una de les principals plataformes per a L’Associació d’Artesanes i Artesans del Solsonès La Menestrala, comptarà amb la participació d'una desena d'artesans.

Com és habitual, la Fira del Tió consistirà en un mercat de Nadal a la plaça Major durant tota la jornada (de deu del matí a vuit del vespre), complementat amb la fira d’entitats al carrer de Sant Miquel, la venda de tions i bastons, un programa d’activitats solidàries i per al públic infantil a la plaça de Palau i propostes culturals per a tots els públics.

La solidaritat també hi serà present. La recaptació de la venda de bastons i tions que es faci a la plaça de la Catedral, amb la col·laboració de Creu Roja del Solsonès, es destinarà al Rebost Solidari del Solsonès. Així mateix, es durà a terme la tradicional recollida de joguines noves per distribuir entre les famílies vulnerables de la comarca.

Actes familiars

El consistori apunta que enguany s'han preparat propostes com la recerca de tions amagats en aparadors de la UBIC, amb l'encesa de la il·luminació de l'arbre de Nadal de la ciutat com a premi o activitats familiars. En són exemple el primer Concurs de puzles de la Fira del Tió o els diferents espectacles musicals com els de Nusduo, Bonsai Blau o l'Orfeó Nova de Solsona.