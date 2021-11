La llevantada ha deixat les primeres grans nevades al Prepirineu català i les estacions d'esquí són les grans beneficiades ja que tenen la oportunitat d'avançar l'inici de la temporada gràcies als gruixos de neu assolits en les darreres hores. De moment, de les estacions d'esquí alpí només Masella ha confirmat el dia de la seva obertura, que serà aquest mateix divendres. Així, l'estació cerdana es convertirà en la primera estació d'esquí alpí que obre a Catalunya si no se n'afegeix cap altra en les properes hores.

Pel que fa a la resta d'estacions d'esquí alpí que estan gestionades per FGC, l'empresa pública ha explicat a Regió7 que la intenció és que obrin totes menys Vall de Núria aquest mateix cap de setmana, però es mostren prudents i asseguren que dependrà de l'evolució de les nevades i de la gestió que se'n fa per tenir les pistes preparades, ja que es preveu que les precipitacions continuaran a bona part del Prepirineu i Pirineu. En tot cas, FGC informarà sobre quines estacions obriran aquest cap de setmana i quines no en les properes hores. Aquestes estacions són Masella, que ja ha confirmat que obrirà, La Molina, Boí Taüll, Vallter 2000, Espot Esquí, Tavascan i Port Ainé. Vall de Núria és la única de les estacions de FGC que, si no hi ha cap canvi, estrenarà temporada pel pont de la Puríssima, el proper 4 de desembre.

Baqueira Beret va anunciar fa uns dies que obriria dissabte si el temporal els afavoria i les temperatures eren baixes. Les nevades han arribat i tot indica que l'estació aranesa, la més gran d'Espanya, obrirà pistes aquest mateix dissabte. Per altra banda, el Port del Comte ha assegurat a aquest diari que no preveuen obrir fins al pont de la Puríssima per poder tenir el màxim de pistes en les millors condicions en l'estrena de la temporada.

Els aficionats a l'esquí de fons també tindran una estació oberta aquest mateix divendres. Es tracta de Tuixent-La Vansa, que ahir va anunciar l'obertura de l'estació al 100% gràcies a la nevada de les darreres hores. La resta d'estacions d'esquí de fons encara no s'han manifestat públicament, tot i que la quantitat de neu nova fa pensar que la seva obertura serà imminent.