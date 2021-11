L’Ajuntament de Solsona ha posat a concurs el contracte de serveis de manteniment funcional i preventiu de l’enllumenat públic de la ciutat per un termini d’un any prorrogable un any més. El contracte inclou la millora, l’eficiència i l’estalvi energètic de l’enllumenat públic, així com la instal·lació de la il·luminació ornamental de Nadal.

«Aquesta nova licitació ha de permetre millorar el servei actual i l’eficiència en la resolució d’avaries», explica la regidora d’Urbanisme i Serveis, Rosó Barrera.

El termini del contracte és d’un any prorrogable un any més amb un màxim de dos anys. El pressupost base de licitació és de 94.766 euros i el valor estimat del contracte (per dos anys), de 156.638 euros sense incloure l’IVA.

Les empreses que estiguin interessades en participar en aquest procés de licitació tenen temps de presentar ofertes fins al dia 27 de desembre a les dotze de la nit. Tota la informació necessària es troba al perfil del contractant.