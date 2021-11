L'Ajuntament de Solsona va aprovar el seu pressupost per l'any 2022 amb una clara divisió entre el govern d'ERC i els grups de l'oposició, situació que difereix del pressupost del 2021 que es va aprovar amb suport unànime de tots els grups. La proposta del govern per l'any vinent, que contempla un pressupost de 10,5 milions d'euros, va tirar endavant per sis vots a favor pels cinc en contra dels regidors de Junts, ApS-CUP i PSC.

El portaveu de Junts, Marc Barbens, va argumentar el vot en contra de la seva formació perquè a falta d'un mes perquè finalitzi aquest exercici va assegurar que no s'han complert els 4 acords als que es va arribar amb el govern per votar favorablement el pressupost del 2021. Es tracta de la realització d'un estudi per fer una piscina coberta, un estudi del pla d'usos del Camp del Serra, habilitar una àrea d'autocaravanes i que s'incorporés a Junts en les negociacions per obtenir més sól industrial a la ciutat. Barbens a més, va criticar la gestió del consistori durant el darrer any asseguran que "dels 6 anys que fa que aquest grup és a l'Ajuntament pensem que ha estat el pitjor", i va posar com a exemple l'aturada del projecte de l'Illa Cultural, la reobertura del camp de futbol o els accessos de la nova escola El Vinyet entre altres temes. El regidor d'Hisenda, Ramon Xandri, va assegurar que això no tenia a veure amb el pressupost que es portava a aprovació i va indicar que els acords als que es va arribar encara es poden complir abans que finalitzi l'any.

ApS-CUP, per la seva banda, també va votar en contra. El seu regidor, Òscar Garcia, va lamentar que "és el primer any que no hem parlat del pressupost" i va assegurar que el grup va traslladar algunes propostes com la creació d'una oficina d'habitatge, un pla de mobilitat urbana sostenible o la instal·lació de plaques solars en dependències municipals, entre altres. Garcia va apuntar, però, que la seva sensació va ser "que hem rebut indiferència".

Estalvi econòmic

Respecte al pressupost aprovat Garcia, va destacar alguns aspectes positius com l'estalvi econòmic que genera el porta a porta, mesures d'estalvi energètic, la previsió de tirar endavant l'àrea d'autocaravanes o les partides destinades al control de coloms i rosegadors, entre altres. Per altra banda, van trobar a faltar més diners a la partida destinada a subvencionar els habitatges buits, que és de 100.000 euros. Xandri va lamentar també no haver pogut parlar dels pressupostos amb anterioritat "per les raons que sigui", però va assegurar que el govern està molt d'acord amb gran part de les propostes de la formació cupaire com per exemple l'oficina d'habitatge. De fet, va agafar el compromís de què es tirarà endavant.

Per la seva banda, el portaveu del PSC, Mohamed El Mamoun, va lamentar que el govern no ha incorporat cap de les seves propostes. En aquest sentit els socialistes van demanar que es rebaixessin les despeses en algunes inversions com la nova comissaria de la Policia Local per destinar els diners a la millora de l'eficiència energètica i a la creació d’un fons de suport i aval als joves que vulguin crear la seva empresa. El regidor d'Hisenda també es va mostrar d'acord amb bona part de les propostes del PSC però el govern va considerar que la seva proposta els interessava més.

El porta a porta, protagonista

El pressupost del 2022, que és un 1% inferior al del 2021, destaca pel creixement en l'àrea de Medi Ambient, protagonitzat per l'entrada en funcionament del porta a porta i la reducció en les inversions, ja que enguany no es contempla el projecte de l'Illa Cultural a falta de finançament. Ramon Xandri va destacar que es tracta d'un pressupost "eminentment social" i va destacar que tot i que es preveu perdre prop de 90.000 euros per les plusvàlues, "les taxes pràcticament es congelen". "El vostre electorat entendrà que voteu en contra d'uns pressupostos socials que mantenen el benestar social sense augmentar la pressió fiscal?", va assegurar el regidor en aquest sentit dirigint-se a l'oposició al consistori. Entre les inversions hi destaca la nova comissaria de la Policia Local, l'entorn del nou tanatori i la millora, informatització i modernització de la xarxa d'abastament d'aigua de la ciutat. A més, Xandri va apuntar que es preveu que sigui el primer any que el deute serà inferior als 3 milions d'euros.