Els treballadors del Centre Sanitari del Solsonès i el Consell Comarcal han arribat a un acord que posa punt final a anys de disputes per la reclamació d'increments salarials. L'acord preveu aplicar un increment del 6,12% sobre tots els conceptes de les nòmines del 2020 i del 0,9% en les del 2021. Pel que fa als pagaments per objectius, només es faran efectius si el resultat del centre ho permet, assegurant en tot cas un tancament positiu de l'exercici comptable del centre, que es compromet a portar a terme una auditoria externa anual dels comptes de l'entitat. L'acord també contempla, com a requisit indispensable, la retirada del recurs de suplicació al TSJC per part de totes les persones que l'han interposat.

Un total de 48 treballadors del Centre Sanitari del Solsonès van iniciar una demanda al jutjat de Lleida contra el Consell Comarcal per reclamar l'equiparació salarial amb els treballadors del sector públic. Els treballadors exigien que se'ls paguessin els pagaments per objectius (coneguts com a DPO) dels anys 2018 i 2019 i també reclamàvem una actualització dels sous des del 2017 fins al 2021. El mes de juliol passat, però, la jutgessa va desestimar la demanda interposada per una part dels treballadors i absoldre a les dues entitats.

46 dels 48 treballadors van presentar un recurs al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) contra la sentència que absol el Centre Sanitari i el Consell Comarcal –que gestiona l'ens. Els treballadors exigien que se'ls apliquessin els increments salarials que s'havien dut a terme al sector sanitari des del 2017 i també reclamaven cobrar els pagaments per objectius. Per la seva banda, el Consell argumentava que estava en una situació econòmica molt delicada i no podia fer front a les demandes.