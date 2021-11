La junta del Centre Sanitari i el Consell Comarcal del Solsonès van aprovar ahir l’acord entre els representants dels treballadors del Centre Sanitari i la direcció de l’ens, que recau en el Consell Comarcal. D’aquesta manera es posa punt final a un conflicte que es va iniciar el 2017 i en el qual els treballadors reclamaven que se’ls efectuessin els increments salarials que s’havien aplicat al sector sanitari del país des d’aquell any fins ara.

L’acord al qual han arribat les dues parts suposa un increment sobre tots els conceptes de la nòmina dels treballadors del 6,12% amb efectes retroactius a data de l’1 de gener del 2020. A més, també es preveu un increment de la nòmina resultant del 2020 del 0,9% a efectes retroactius a 1 de gener del 2021. L’acord no preveu l’increment en les nòmines dels anys anteriors, que era una de les demandes inicials dels sanitaris.

En relació amb el pagament de les DPO (Direcció per Objectius), l’escrit determina que només es faran efectives si l’economia del Centre Sanitari ho permet i en la mesura que ho permeti, assegurant en tot cas un tancament positiu de l’exercici comptable del centre. Hi ha l’excepció, però, de les del 2020 per la situació excepcional de la covid. Aquest punt es revisarà de nou el 2023.

La direcció del Centre Sanitari del Solsonès, per la seva banda, ha assumit el compromís de portar a terme una auditoria externa anual dels comptes de l’entitat.

Amb l’aprovació d’aquest acord, ara els 44 treballadors que van presentar un recurs a la sentència que va emetre el jutjat social de Lleida a favor de la direcció de l’ens hauran de retirar-lo en les 72 hores següents a l’aprovació de l’acord, que va ser ahir a 2/4 de 8 del vespre.

Tot i que els treballadors hauran de desistir del recurs, les dues parts han acordat que el Centre Sanitari retornarà els imports que han desemborsat aquests treballadors en despeses notarials i de representació legal que hi ha hagut fins al moment. En aquest cas, el Centre Sanitari hi destinarà un total de 100.000 euros. En el cas que les costes judicials fossin menors a aquesta quantitat, la part restant es distribuirà com a DPO del 2020 entre tots els treballadors del centre.

L’acord també estableix el calendari pel qual s’ha de regir la direcció del Centre Sanitari a l’hora de realitzar els pagaments fins al final de 2022, tot i que es comprometen a fer els pagaments abans del previst «si la tresoreria ho permet». Tot i això, els pagaments estaran sempre condicionats al ritme de pagaments del Catsalut.

Feina per fer

Tant l’actual president per delegació del Consell, Josep Caelles, com tots els grups que formen part de l’ens es van mostrar contents que, després de tant temps, s’hagi arribat a un acord i que s’hagi desencallat aquesta situació. Tot i que el conflicte amb els treballadors a priori està solucionat, encara s’ha de treballar en el futur del Centre Sanitari. En aquest sentit, Caelles va anunciar que Catsalut ja ha nomenat els seus representants en la taula que ha de servir per definir quin serà el futur model de l’ens de salut comarcal.

Amb el grup ja format, ara tocarà fer les primeres reunions i posar-se a treballar per poder dotar d’estabilitat i normalitat un servei que la comarca considera indispensable.